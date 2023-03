Inicien les obres del túnel per a vianants que connectarà l'estació de Xàtiva amb la línia 10

El carrer Alacant de València ha aparegut tallat aquest matí a conseqüència de l'inici d'unes obres en Metrovalencia, en concret la construcció de la connexió per als vianants subterrània entre les estacions de Xàtiva i Alacant de la línia 10 (Alacant-Natzaret) de Metrovalencia, un treball que fa la Generalitat a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

A l'inici d'aquesta actuació ha assistit la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, que ha explicat que “aquesta actuació compta amb un pressupost de 16.580.630 euros, IVA inclòs, i estarà finalitzada l'estiu de l'any que ve, moment en què el túnel s'obrirà al públic per a permetre el trànsit d'usuaris de metro”.

A més, ha celebrat que “aquesta intervenció farà possible una connexió ràpida i fluida de les persones usuàries de les línies 3, 5 i 9 del metro per a fer transbord amb la nova línia 10 del tramvia”.

Com s'ha dit, els treballs comportaran el tall del trànsit rodat per fases en diversos carrers del centre de la ciutat. En la primera fase s'interromprà la circulació i l'estacionament al carrer Alacant, en la zona compresa entre el carrer Castelló i el carrer Sogorb, deixant lliure el carril bici.

En una segona fase, des del dia 11 d'abril, s'ampliarà el tall de trànsit del carrer Alacant fins a la Gran Via Germanies i del carril bici complet. Així mateix, se senyalitzaran els desviaments corresponents previstos per a aquest carril bici.

El pas per als vianants

El pas per als vianants Alacant-Xàtiva tindrà una longitud projectada superior a 250 metres i unirà a través del subsol les dues estacions des dels vestíbuls, arrancant a cota de vestíbul en el costat d'Alacant i arribant a uns tres metres per davall del nivell de vestíbul de l'estació de Xàtiva, la qual cosa obliga a disposar un nucli de comunicació vertical compost per una escala fixa i una altra de mecànica, i un ascensor accessible per a PMR (persones de mobilitat reduïda).

El projecte inclou el disseny de totes les instal·lacions elèctriques i d'enllumenat, ventilació, protecció contra incendis i comunicacions necessàries per a la posada en servei de la connexió per als vianants, així com equips de transport assistit per als viatgers i les viatgeres.