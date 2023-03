María Such: “Sempre hi ha un biaix de pobresa en aquestes pràctiques”

“Bastant lamentable que una persona tan mediàtica promoga així l’explotació reproductiva de la dona”. Amb aquestes paraules, la directora general de l’Institut Valencià de la Dona, María Such, criticava la decisió que ha pres Ana Obregón en ser mare als Estats Units a través d’aquest mètode que és il·legal a Espanya. La llei de reproducció manté que els acords per a gestar el bebé d’una altra persona són a Espanya “nuls de ple dret”, però a més, des de la reforma de la llei de l’avortament d’enguany, la gestació subrogada és considerada una altra forma més “de violència reproductiva contra les dones” com així es recull en el capítol III.

Per a Such, que es va pronunciar ahir sobre aquest tema en Twitter, no tot val a l’hora de ser mare. “Les persones riques i amb estatus, amb capacitat econòmica, poden aconseguir els seus desitjos de maternitat, però no compren la voluntat, compren la necessitat d’una altra persona” perquè, segons Such, en aquests processos “sempre hi ha un biaix de pobresa”. “Les dones amb poder adquisitiu no cedeixen davant d’aquesta mena d’ofertes, sempre hi ha un biaix de pobresa i de necessitat en aquestes pràctiques igual que en la prostitució”, assegura l’alt càrrec, que tampoc veu viable que s’òbriga el debat per a permetre la gestació subrogada de manera altruista com s’ha aprovat a Portugal.

#anaobregon explota reproductivamente a otra mujer alquilando su vientre y paga para quedarse con la niña, no sabemos si a sus 68 años pretende que le llame mamá o abuela. No más cautiverios sexuales y reproductivos de mujeres. No se compra la voluntad, se compra la necesidad. pic.twitter.com/N44kqhPw70 — Maria Such Palomares /❤ (@SuchMaria) 29 de marzo de 2023

“És un debat que es va tindre en el seu moment i al final es va en contra de drets fonamentals, del que es pot o no comprar. És tràfic de persones. No pot ser una forma més de relació ni encara que l’interés de la dona siga altruista perquè sempre hi haurà una compensació econòmica per darrere”, afig.

“Ser conseqüents amb la llei”

En aquest sentit, la responsable de l’Institut de la Dona demana ser “conseqüent”, ja que, encara que a Espanya la pràctica és il·legal i consta com a “violència reproductiva” per a les dones, es permet registrar els xiquets nascuts a l’estranger per aquesta tècnica al·legant protecció del menor gràcies a una instrucció de 2010 de la Direcció General dels Registres i del Notariat. “Si aquesta pràctica no està permesa i la considerem violència contra la dona, no podem assimilar que es faça en altres països i donem un certificat. Hem de ser conseqüents amb les nostres lleis perquè no s’exploten les dones ni ací ni fora. Perquè no volem que es faça ací però tolerem o blanquegem que es faça fora”, ha afegit.