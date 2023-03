El ponent amenaça de reactivar el foc una setmana després

No retrocedir serà la meta que perseguiran hui els efectius del dispositiu d’extinció després d’un dia en el qual hi va haver lloc per a un cert optimisme, encara que fora contingut. La d’ahir va ser la setena jornada des que es va declarar l’incendi de Villanueva de Viver. La meteorologia va somriure en cadascun dels balanços sobre els treballs es va informar d’una evolució favorable, treballant a refrescar, assegurar i repassar el perímetre afectat.

L’absència de reignicions va permetre, de fet, avançar el retorn a casa de prop de 200 veïns de les localitats de Villanueva de Viver, Higueras, Pavías i Puebla de Arenoso, així com de les seues pedanies de los Cantos i la Monzona. Entre tots aquests, després de diversos dies, hi va haver lloc per a l’alegria. L’operatiu d’acompanyament es va produir, segons Emergències de la Generalitat, “sense incidències” amb el suport de la Guàrdia Civil i altres recursos, ateses les persones més vulnerables, com els d’una edat més avançada.

“No s’ha d’abaixar la guàrdia”

Queden encara evacuades 1.500 persones, com els habitants de Montán o Montanejos, “pròxims a barrancs amb una gran massa forestal i a punts calents, per la qual cosa no és possible que retornen”, va explicar la consellera d’Interior, Gabriela Bravo, que va ser l’encarregada d’anunciar l’esperada notícia, mancant d’altres més. Això sí, va ser categòric en el fet que “no cal abaixar la guàrdia” davant de les previsions per a hui i demà.

Els dos fronts que es vigilen de prop van continuar sent un dia més el de Montán en direcció Montanejos i el de Fuente la Reina, els dos municipis que va amenaçar el foc.

Un escenari “positiu” que també va permetre que es desescalaren els mitjans de suport procedents d’altres comunitats autònomes. Ara bé, el secretari autonòmic d’Emergències, José María Ángel, va matisar que tenen “el compromís de les comunitats que es tornaran a incorporar si és necessari”.

Ho va fer en l’última actualització després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) que va presidir el president de la Generalitat, Ximo Puig, en què va afegir que durant la nit “continuaran assegurant el perímetre i refrescant zones” al voltant de 350 efectius terrestres, als quals se sumaran des de primera hora 16 mitjans aeris, sempre que siga possible.

El secretari autonòmic també va actualitzar la informació sobre l’afecció de l’incendi, i la va elevar a 4.700 hectàrees amb el perímetre encara en 55 quilòmetres lineals. La cara oposada de la jornada la va protagonitzar el que s’espera per a hui i demà. “Tindrem un dia molt complex, amb vent de ponent que deixarà ratxes de fins a 70 quilòmetres per hora i una humitat relativa per davall del 20”, va dir Ángel, al·ludint a les previsions d’Aemet.