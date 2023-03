Els sabors de Sorolla desembarquen a Nova York

Turisme Comunitat Valenciana va organitzar en el dia d’ahir una trobada entre professionals amb Sorolla com a protagonista. El xef Jorge Andrés Salvador (propietari del restaurant Vertical) va fer un showcooking en el qual va interpretar la pintura de Sorolla des d’una perspectiva gastronòmica. Jorge es va inspirar en les teles que Sorolla va pintar per a la Hispanic Society of America. Va triar les que millor representen el paisatge valencià i sobre aquestes va construir uns plats creatius, innovadors i molt rics. Basant-se en La pesca de la tonyina (la tela en la qual Sorolla contava l’art de l’almadrava), Jorge va fer un plat de tonyina marinada en aigua de tomaca i servit amb una crema d’ametles que recordava al “menjar blanc” medieval. Andrés va jugar amb el quadre de El palmerar per a crear un dàtil farcit i va interpretar aquell gran quadre anomenat Els natzarens amb un potatge de vigília elaborat amb cigrons i tripes de bacallà. Jorge va cuinar, clar, però sobretot va saber transmetre’ns l’important paper que Sorolla va jugar en la vida cultural d’aquella Amèrica de principis de segle. D’aquest, de l’arquitecte Guastavino, de Concha Piquer i d’una generació de valencians que van triomfar sense acoquinar-se a la ciutat més cosmopolita de l’època.

Sorolla i Jorge Andrés Salvador van ser el relat amb el qual Turisme Comunitat Valenciana va convocar els agents turístics locals. Una iniciativa per a llançar el turisme gastronòmic de la Comunitat entre els ciutadans americans. Espanya va tancar el 2022 aconseguint el 85 % de la xifra de turistes americans que tenia abans de la pandèmia, la Comunitat el va tancar amb un 35 % més de la que tenia abans de la crisi sanitària. És a dir, que l’americà coneix i aprecia la Comunitat. Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, va dissenyar aquest esdeveniment per a donar una coherència d’acord amb el territori. “No hi ha bellesa sense ànima, ni tampoc un viatge que valga la pena sense ànima”. Per això, en el sopar es va parlar de Sorolla, de la gastronomia valenciana, però també dels seus productes i dels seus paisatges, dels Borgia i de Blasco Ibáñez (un altre valencià que va conquistar Amèrica). L’esdeveniment es va celebrar en La Nacional, un centre cultural epanyol que Sorolla freqüentava (com Dalí, Buñuel i tants altres artistes que van habitar la gran illa a principis del segle XX). Allí cuina hui un altre valencià, Paco Parreño. Paco camina fent proselitisme de la paella i les tapes. “Costa convéncer-los que a Espanya no fem tacos, però quan tasten els nostres arrossos acaben tornant”.