Ford rebaixa a 55 anys l’edat de prejubilació de l’ERO a Almussafes

Ford intenta acostar postures de cara a resoldre el voluminós expedient de regulació d’ocupació (ERO) que ha plantejat per a la factoria d’Almussafes. Segons han anunciat els sindicats després de la reunió mantinguda aquest matí amb la companyia, la firma de l’oval ha llançat una proposta d’acord que replica el pacte a què es va arribar per a l’últim procés d’eixides que es va produir a la fàbrica, el de 2021.

En concret, una de les principals modificacions respecte a la proposta llançada inicialment per Ford és que l’edat de prejubilació que s’ha plantejat es troba a partir dels 55 anys, i no dels 56, com havia anunciat. Aquest fet implicaria que aproximadament la meitat dels 1.144 acomiadaments anunciats per la marca per a la planta es podrien pal·liar via prejubilacions, la qual cosa reduiria el nombre de baixes que s’haurien d’efectuar entre els col·lectius més joves de la plantilla.

Condicions de les eixides

Respecte a ells, la companyia ha anunciat la seua intenció d’oferir als empleats amb 54 anys o menys en el moment de la baixa una indemnització equivalent a 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats de salari brut. És a dir, tres anys i mig. A més, com a gran novetat, ha destacat que “per a totes les inscripcions anteriors al 30 de juny, s’estableix una millora de 20.000 euros bruts d’indemnització addicional a la quantitat corresponent”.

Aquest últim punt va en la línia de resoldre l’expedient abans d’estiu, com ha reclamat la companyia des que es va donar a conéixer un ERO que es justifica, en bona part, per la desaparició, a partir de hui, del S-Max i Galaxy, dos dels quatre models que té la planta.