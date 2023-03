Justícia aprova les oposicions per a 2023 amb el requisit del valencià

Aquest divendres, el Ple del Consell aprovarà el Decret d’oferta pública d’ocupació (OPO) de 2023, al qual se sumaran un total de 823 places, de les quals 328 es cobriran per oposició lliure sense fase de concurs de mèrits. L’oferta de 2023 té com a objectius reclutar els millors i estabilitzar les plantilles.

Les noves oposicions prometen ser més àgils i menys memorístiques, després que la nova Llei de funció pública valenciana introduïra novetats importants en el procés de selecció de personal. A més, comptarà amb una fase de pràctiques remunerades i es facilitaran diferents beques per a garantir l’accés igualitari a aquestes i evitar que la situació econòmica hi siga un obstacle.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha volgut destacar el lideratge de la Comunitat Valenciana en la innovació i transformació de l’Administració, i ha destacat que aquesta és la regió que ha posat en marxa “el procés de selecció més gran de capital humà”, amb una oferta d’ocupació pública de 10.442 places al llarg de la legislatura, la xifra més alta des dels anys 80.

L’oferta de 2023

A les places anunciades per a aquest 2023 s’inclou una oferta de promoció interna que consolidarà 176 llocs de treball d’educadors infantils. Així mateix, la convocatòria s’estén a 24 cossos de l’Administració de la Generalitat, entre les quals destaquen les 45 places per a cobrir llocs del cos superior d’Administració de Fons Europeus o les 65 destinades al cos superior tècnic d’Administració General.

Per a la publicació de l’oferta d’enguany s’ha tingut en compte la taxa de reposició, que és la ràtio que determina el nombre de places en funció de les baixes que hi haja hagut l’any anterior per diferents motius, com ara jubilacions, defuncions o excedències. Així, aquesta mesura ha permés la convocatòria de 521 llocs de treball, als quals s’han afegit, de manera extraordinària, un 20 % addicional, per a reduir la temporalitat.

L’oferta de 2023 preveu alguns canvis respecte a convocatòries anteriors. Aquests canvis pretenen garantir la igualtat en l’accés a llocs de l’Administració en sectors que puguen estar més discriminats. Així, un 10 % de les places es reserven per a persones amb diversitat funcional. A més, per a fomentar la igualtat de gènere, en cas que dos aspirants obtinguen la mateixa quantitat de punts, el criteri de desempat decidirà a favor de la dona, sempre que el sexe femení hi tinga menys representació.

Segons recull el mateix decret de l’OPO, la Generalitat Valenciana haurà de convocar el procés de selecció (les oposicions) en un termini màxim d’un any després de la seua aprovació, prevista per a aquest divendres.