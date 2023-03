L’incendi de Castelló evoluciona de manera “molt positiva”

L’incendi declarat el dijous de la setmana passada a Villanueva de Viver (Castelló) porta ja 24 hores sense flama i amb un perímetre “molt consolidat”, segons ha confirmat el secretari autonòmic d’Emergències, José María Ángel, en atenció als mitjans en el lloc de comandament avançat de Barracas.

Ángel s’ha mostrat confiat en l’evolució “molt positiva” de l’incendi i que al llarg del matí d’aquest divendres es puguen adoptar decisions sobre les 1.300 persones que encara romanen desallotjades dels seus habitatges dels municipis de Montán, Montanejos i Fuente la Reina.

A primera hora del matí s’ha efectuat un vol de reconeixement i durant la nit han volat dos drons de l’UME amb càmeres tèrmiques per a detectar “punts calents”. Ángel ha admés que hi ha “un xicotet punt de preocupació” encara, un barranc en el qual és difícil treballar per la longitud i l’“encaixament”, la qual cosa fa difícil eliminar els xicotets calius que hi haja.

“Això fa que tinguem optimisme d’una evolució molt positiva”, ha dit, i ha confirmat que les previsions és que els desallotjats tornen hui a les seues cases, una decisió que s’adoptarà en el CECOPI, en el qual participarà el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Ángel ha subratllat que, per a combatre aquest incendi, “hi havia una bona tàctica i estratègia” en un foc de “gran complexitat” per la massa forestal i el terreny abrupte, que va fer que diumenge passat es visqueren moments de perill quan 12 bombers es van veure rodejats per les flames, encara que sense conseqüències.

En tot cas, ha agraït que, en huit dies de treball, els efectius han aconseguit evitar un impacte “sobre una gran reserva natural com és la serra d’Espadà”, per la qual cosa mereixen l’agraïment de tots els valencians.

Prop de 1.300 veïns romanen desallotjats a conseqüència de l’incendi i quatre carreteres segueixen afectades: la CV-195, la CV-20, la CV-203 i la CV-207, segons el 112 GVA, que ha agregat que es mantindran els controls d’accés de Guàrdia Civil en els municipis i les pedanies reallotjades.

Segons l’última actualització de la previsió meteorològica, hui hi haurà vent oest nord-oest amb una velocitat 5-10 km/h, que augmentarà al llarg del dia a 15-20 km/h. Les ratxes màximes de vent seran de 30-35 km/h.

Cap a les 19 hores es reduirà la velocitat del vent 10-15 km/h. Aquest matí, a més, la humitat relativa és del 50 % i disminuirà fins a un 25-30 % al migdia. Durant la nit, la humitat pujarà fins a un 60 % a la matinada. La temperatura màxima per a hui en la zona és de 23-24 °C i no s’esperen precipitacions, han assenyalat les mateixes fonts.

De moment, el nombre d’hectàrees afectades per l’incendi és de 4.700 i tenen un gran valor ecològic. Aquest matí s’han incorporat a les tasques d’extinció set mitjans aeris i els 120 efectius terrestres continuen refrescant i assegurant els punts més sensibles del perímetre.