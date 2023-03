Puig convocarà eleccions dilluns

El dilluns 3 d’abril. Serà el dia en què el president de la Generalitat, Ximo Puig, premerà el botó de la convocatòria electoral i que començarà a moure la maquinària fins que, el 28 de maig, més de tres milions i mig de valencians i valencianes decidisquen, amb el seu vot, la composició de les Corts i, amb això, el futur nou govern de la Generalitat.

El cap del Consell ha anunciat que dilluns que ve se celebrarà el Ple de l’executiu valencià en el qual s’acordarà la celebració d’eleccions. A diferència de 2019, quan Puig va avançar un mes els comicis, la convocatòria de dilluns no és cap sorpresa, perquè fins al 28M quedaran 55 dies, en el límit dels 54 que es marquen en la llei electoral per a dissoldre el parlament valencià abans que es posen les urnes.

La celebració del Ple activarà la manera electoral, dissoldrà les Corts i limitarà les facultats tant del Govern Valencià com del parlament autonòmic, que aquest dijous va celebrar la seua última sessió plenària. En aquest només es mantindrà activa la Diputació Permanent, per a convalidar decrets o per a compareixences extraordinàries, com es preveu que faça la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, per a parlar dels incendis.

Així, dilluns es considerarà oficialment acabada la X legislatura de la Comunitat Valenciana, un període que Puig ha destacat que el Govern valencià “ha sabut aprofitar” per a “mirar cap avant en aquesta dècada d’oportunitats”. “Ha sigut una legislatura profitosa, ara tocarà fer-ne balanç i els ciutadans decidiran”, ha expressat el cap del Consell, que es presenta per a aconseguir un tercer mandat.

“Relleu” d’Aurelio Martínez

Però que el final de la legislatura estiga a prop no significa que no hi haja canvis entorn del Consell o decisions de gran importància. L’última, la d’aquest divendres, que és el “relleu”, segons indica Puig, d’Aurelio Martínez al capdavant del Port de València. “No és una destitució, és un relleu”, ha remarcat el president, que ha destacat el seu treball al capdavant de la infraestructura, però ha indicat que ara és necessari “rellançar” el Port.

Per a fer-ho, s’ha nomenat Joan Calabuig, fins ara secretari autonòmic de la Generalitat per a la Unió Europea i les Relacions Exteriors. “És una persona que coneix bé la ciutat, ha tingut un paper fonamental en el Govern de la ciutat de València (va ser regidor en la legislatura de 2015) i ha demostrat una gran vàlua en la interrelació amb els sectors empresarials i exportadors, pot aportar aquest nou impuls”, ha indicat Puig.

Així, ha insistit que en el canvi de Martínez “no té res a veure” la seua implicació en la venda del València CF, per la qual aquesta setmana ha acudit a declarar als tribunals. “És una situació que no té res a veure amb la Generalitat i menys amb aquest govern”, ha desgranat Puig, que ha remarcat que la seua participació en la venda del València CF a Meriton i, en concret, a Peter Lim “va ser una decisió dins del seu espai privat” i que, sobre aquesta, només poden demanar que Meriton “complisca els compromisos adquirits amb la societat valenciana”.