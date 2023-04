Alacant lidera la compravenda d’habitatges per habitant a Espanya

Alacant va liderar, l’any passat, l’activitat immobiliària relativa a Espanya, o, en altres paraules, va ser la província on més habitatges es van vendre de tot el país, en proporció al nombre d’habitants. D’aquesta manera, recupera el primer lloc en aquesta classificació, que l’any anterior li havia arrabassat Màlaga, el seu principal competidor en el segment del turisme residencial.

Així ho reflecteix l’últim anuari estadístic elaborat pel Col·legi de Registradors, que confirma l’any excepcional que va viure el negoci de la compravenda d’immobles a Alacant en 2022, en bona part gràcies a la demanda estrangera, apartat en el qual la província també és líder.

En termes absoluts, els registradors van comptabilitzar a Alacant fins a 49.977 transaccions d’habitatges, la qual cosa va suposar un increment del 37,9 % sobre l’exercici anterior. Una xifra que consolida la demarcació com la tercera amb més operacions, només per darrere de Madrid, amb 83.388 transmissions, i Barcelona, amb 66.537.

No obstant això, la situació canvia si s’analitza l’activitat relativa, és a dir, si es té en compte el volum de compravendes en funció de la població, ja que tant la capital de l’estat com la província catalana tenen un nombre d’habitants que multiplica diverses vegades el d’Alacant, per la qual cosa és lògic que també anoten xifres més altes de transaccions.

En aquest cas, la província lidera clarament la classificació, en registrar l’any passat 25,99 compravendes per cada 1.000 residents, pràcticament el doble que la mitjana nacional, que va ser de 13,8 operacions per cada 1.000 habitants, i també molt per damunt de les 12,22 de Madrid o les 11,76 de Barcelona.

D’aquesta manera, Alacant recupera el primer lloc en aquesta classificació, per davant de Màlaga (24,12 operacions), que l’any passat li havia arrabassat aquesta posició després de diversos anys de lideratge de la Costa Blanca.

Liquiditat

Aquest indicador d’activitat relativa sol utilitzar-se com una manera de mesurar la liquiditat d’un mercat, és a dir, la facilitat per a vendre un immoble en una zona determinada. Es tracta d’un paràmetre especialment important en aquelles demarcacions amb un component alt de segones residències, ja que trasllada als possibles compradors que podran desprendre’s de la casa o l’apartament que adquiriran, en el cas que necessiten recuperar la inversió que faran. En altres paraules, que suposa un avantatge afegit.

En aquest sentit, juntament amb Alacant i Màlaga, les províncies amb més activitat immobiliària relativa són Almeria, amb 20,75 operacions per cada 1.000 habitants; Castelló, amb 19,55; Tarragona, amb 19,13; i Girona, amb 18,96. Per contra, les províncies amb menys liquiditat són Ourense, amb només 6,23 transaccions per cada miler de residents; Pontevedra, amb 7,44, i Lugo, amb 8,02.

Gran part del dinamisme del mercat immobiliari alacantí es deu a la demanda internacional. D’acord amb les dades dels registradors, la província va ser, l’any passat, la demarcació on els estrangers van representar el percentatge més alt sobre el total de compradors, amb el 41,75 %. A continuació hi ha Santa Cruz de Tenerife (34,95 %), Balears (34,38 %), Màlaga (33,48 %), Girona (28,21 %) i Las Palmas (22,55 %).

Preus

Quant als preus, el metre quadrat de les operacions declarades es va pagar a 1.608 euros, un 5,8 % més que en l’exercici anterior. Això sí, Alacant es manté en conjunt en una zona relativament barata per a comprar habitatge, ja que la mitjana nacional va ascendir a 1.944 euros.

Això sí, l’estadística també deixa constància de les diferències que existeixen dins de la mateixa província, amb preus molt més elevats en els municipis costaners. En concret, les poblacions de més de 25.000 habitants amb el metre quadrat més car a Alacant van ser Xàbia, amb 2.519 euros; Benidorm, amb 2.466; Altea, amb 2.203; Calp, amb 2.168; el Campello, amb 2.121; i Dénia, amb 1.993.