El corredor mediterrani s’accelera: 4.600 milions licitats i 2.000 executats

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha donat per iniciades les obres per a l’ampliació, la remodelació i la millora del centre logístic intermodal de València-Font de Sant Lluís, la principal terminal logística de la capital valenciana, que forma part de la xarxa transeuropea de transport i constitueix un node estratègic clau per al desenvolupament del trànsit de mercaderies en el corredor mediterrani. L’actuació total compta amb una inversió de 50 milions d’euros (sense IVA), amb càrrec als fons europeus de recuperació NextGenerationEU, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. El secretari d’estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, David Lucas, que ha visitat hui l’inici de les obres de la primera fase, ha assegurat que, gràcies a aquesta actuació, la terminal intermodal es convertirà en un referent nacional i internacional per la seua magnitud i la seua gestió i que tindrà un impacte important en el desenvolupament econòmic de la ciutat de València. En aquest sentit, ha assenyalat que el projecte és un pas més cap a la culminació del corredor mediterrani, una infraestructura amb el qual el Govern d’Espanya, presidit per Pedro Sánchez, “està fortament compromés”.

Situada en el corredor mediterrani, al costat del port de València, aquesta estació forma part de la xarxa transeuropea de transport i constitueix un node estratègic clau en la interconnexió, interoperabilitat i intermodalitat dels serveis de transport, que possibilitarà la circulació de trens en ample estàndard entre València i la frontera francesa. El centre, a més, està vinculat al desenvolupament de la zona d’activitats logístiques (ZAL) del Port de València i de Mercavalencia. Balanç d’inversions executades Respecte al desenvolupament de les obres del corredor mediterrani, David Lucas ha destacat que, entre 2018 i 2023, s’han licitat 4.600 milions en actuacions relacionades amb aquesta infraestructura ferroviària estratègica. A més, s’han adjudicat 3.600 milions i 2.000 més estan executats. “Tot això demostra —ha afirmat el secretari d’estat— l’esforç ingent que està efectuant el Govern d’Espanya perquè el corredor mediterrani siga una realitat a mitjà i llarg termini”. Segons fonts d’ADIF, el desenvolupament del corredor mediterrani s’ha accelerat durant l’exercici 2022, amb un volum de licitacions de més de 1.500 milions d’euros, adjudicacions per valor de 900 milions i més de 450 milions d’euros executats fins a setembre. A la Comunitat Valenciana, el repàs a aquest eix estratègic mostra la foto següent: el juny de 2018, dels 717 km del corredor mediterrani projectats, un total de 440 km es trobava sense avanços; 114 km es desenvolupaven i 163 km estaven finalitzats. Hui, els quilòmetres en desenvolupament en sumen 488 i els acabats en són 229. Aquestes xifres també han sigut destacades pel secretari d’estat en la seua visita a València.