Denuncien amuntegament i altes temperatures en els busos de Xirivella

Davant de la multitud de queixes que ocasiona l’actual servei de bus, la regidora de Mobilitat, Karin Jansen, i el president de la Federació d’Associacions Veïnals, José Luis Sanz, han registrat conjuntament una carta dirigida a la conselleria competent per a reclamar “un contracte pont que, amb caràcter d’urgència, es traduïsca en un reforç important de vehicles en les línies de Metrobús que donen servei a Xirivella, fins que s’inicie el nou servei resultant del procés de licitació en curs”.

Segons argumenten, “l’extraordinari augment de passatge en les línies de Metrobús al passar per Xirivella, en gran part per l’exitosa oferta de tarifes i abonaments implementada per la Generalitat Valenciana, ocasiona, però, amuntegament en l’interior dels vehicles fins al punt que en nombroses ocasions no es fan les parades previstes per no poder albergar més usuaris”. “Aquesta aglomeració” denuncien, “a més de l’evident incomoditat que ocasiona, ve acompanyada d’una temperatura molt elevada per la falta de ventilació i refrigeració, que, com és d’esperar, s’anirà agreujant en els pròxims dies i mesos”.

I acaben assenyalant que “tot i que som coneixedors que es troba en curs la licitació per a la contractació d’un servei nou, que es preveu que comporte la renovació de la flota d’autobusos i un augment de les freqüències, entenem que no podem postergar fins al dia en què es posen en funcionament, que s’estima entre tres i sis mesos, unes millores que considerem urgents”.