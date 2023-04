Educació contractarà 3.000 mestres més en els pròxims dos cursos. Així ho ha assegurat la consellera Raquel Tamarit després d’anunciar la nova ordre de plantilles d’Infantil, Primària i Educació Especial, que fa quasi un any que està negociant-se amb els sindicats.

El reforç s’enfoca sobretot en els especialistes: mestres i educadors d’Infantil i Primària i en Educació Especial. 2.200 places són de creació nova, i les 800 restants d’estabilització que en els cursos anteriors s’assignaven via PAM (programa de reforç que demanen els centres per a tindre professors que cal renovar cada curs, és a dir, professionals molt inestables). Ara, aquests professionals passarien a formar part de la plantilla de catàleg de cada col·legi.

En total, la Conselleria d’Educació ja ha contractat, en els últims 7 cursos, 14.839 docents i espera arribar a quasi els 18.000 per a l’any 2025. Suposaria un 27 % més de professorat que abans d’arribar el tripartit d’esquerres a la Comunitat. Les places dels cursos següents es divideixen en dos: 1.660 per a 2023-24 i 1.329 places per al curs 2024-2025.

Què canvia en els col·legis

Les principals millores de la nova ordre de plantilles d’Infantil i Primària són les següents: en Infantil, totes les classes de dos anys tindran un mestre/a i una persona educadora. En tot el cicle d’Infantil (3-5 anys), es garanteix una persona de suport cada dues classes. A més, es garantirà un PT (professional de Pedagogia Terapèutica) en cada col·legi que tinga quatre o més classes en aquesta etapa.

En Primària, la normativa blinda una mesura que, en realitat, ja estava establida fa uns quants cursos, com és recuperar la figura del tutor, que “es va eliminar amb les retallades educatives d’antics governs”, explica Conselleria.

També garanteixen places de suport a la inclusió en totes les escoles, independentment de la grandària. També reforçaran els mestres especialistes en Anglés. A més, les escoles de caràcter singular que tinguen més d’un 50 % d’alumnat amb necessitats de compensació tindran, com a mínim, un mestre més de manera estable.

Un altre punt que té a veure amb els docents és que garanteix més hores de dedicació a les tasques de direcció dels centres i també a les tasques de coordinació per als professors.

Després d’aprovar aquesta ordre de plantilles d’Infantil i Primària, Educació treballa ara per fer el mateix amb les plantilles de Secundària, sobre les quals també es preveu un augment de professors.

El sindicat majoritari, Stepv, es mostra a favor de l’ordre, que qualifica de “molt positiva”, ja que “suposa un increment bastant gran dels llocs de treball estructurals”. Han explicat que, amb la nova ordre de plantilles (l’anterior era de l’any 1997), l’increment del pressupost per a contractació de docents anirà pujant cada any.

La norma

Aquesta ordre tenia com a objectiu regular totes les mesures de millora que s’han produït en els últims huit anys, a més d’introduir-hi millores noves, com l’augment de personal curs a curs o estabilitzar docents que renovaven els seus contractes cada any.

L’ordre posa el múscul en l’augment i l’estabilització de places de personal de reforç i atenció individualitzada a alumne amb altres necessitats. La consellera d’Educació Raquel Tamarit ha explicat que augmentaran encara més el cos de professorat amb les plantilles de Secundària a partir del curs que ve.

“Sempre quedarà molt per fer, sempre estarem molt atentes per a adaptar-nos a les circumstàncies i a cada moment, però ens hi hem deixat la pell, i així continuarem fent-ho, per tindre una plantilla de professorat amb bones condicions de treball, perquè l’alumnat valencià reba la millor educació possible”, ha afirmat la consellera d’Educació.