Justícia reclama 10 jutjats més de violència masclista

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha reclamat al Ministeri de Justícia la creació de 13 jutjats nous, 23 places de magistrat i l’ampliació de la plantilla de la Fiscalia. Dels 13 jutjats nous, 10 corresponen a jutjats exclusius de violència sobre la dona, consolidant així l’aposta de la Comunitat Valenciana per posar en marxa una jurisdicció especialitzada en matèria de violència de gènere, amb l’objectiu de millorar l’atenció a les víctimes.

L’Administració autonòmica sol·licita la creació d’un d’aquests jutjats especialitzats a Xàtiva, un partit judicial les competències del qual en la matèria van ser assumides pel nou jutjat de violència masclista creat a Alzira el mes de gener d’enguany, per decisió del Ministeri de Justícia i el Consell General de Poder Judicial (CGPJ). La decisió va generar molt de malestar i protestes dels municipis de la Costera i la Canal de Navarrés.

En el partit judicial de València, la Conselleria de Justícia proposa la creació del jutjat número 6 de Violència sobre la Dona, i la creació dels jutjats penals número 20 i 21, amb competència exclusiva en violència de gènere. També es planteja l’activació del Jutjat número 1 de Violència sobre la Dona de Sagunt (amb jurisdicció sobre Massamagrell).

D’altra banda, per al partit judicial d’Alacant, es reclama la creació de dos òrgans judicials nous: el Jutjat de Violència sobre la Dona número 4 i el Penal número 11, amb competència exclusiva i excloent en matèria de violència de gènere. La mateixa jurisdicció serà per al número 1 d’Elda, que assumirà també els casos de Villena. Per a la província de Castelló, se sol·licita el reforç de dos jutjats més de violència sobre la dona, que seran el número 2 de Vila-real i el número 2 per a la capital.

La consellera ha subratllat l’aposta de la Generalitat per aconseguir una justícia especialitzada i exclusiva en matèria de violència de gènere, amb personal especialitzat i recursos de suport tant per a professionals com per a les víctimes. Sobre aquest tema, ha recordat que, en 2022, la Comunitat Valenciana va ser l’autonomia que més jutjats exclusius de violència sobre la dona va crear, amb cinc nous, fins a arribar als 21.