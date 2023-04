La Llosa de Ranes reclama a la Generalitat que declare la romeria de Santa Anna festa d’interés turístic provincial

El Ple de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes va aprovar, en la sessió celebrada dijous passat, sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració de festa d’interés turístic provincial de la romeria de Santa Anna. La proposta per a aconseguir la marca d’excel·lència es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics (PP, PSPV-PSOE i Compromís).

Des de l’Ajuntament s’ha elaborat una memòria per a justificar que la romeria de Santa Anna compleix els requisits perquè siga declarada festa d’interés turístic provincial.

L’origen de la peregrinació a l’ermita de santa Anna es remunta al segle XIV. Però no és fins a l’any 1986 quan es va iniciar la tradició de pujar a Santa Anna el Primer de Maig. Per tant, la pujada del 1986 es considera, oficialment i a l’efecte de comptabilitat commemorativa, la primera romeria llosera de l’era moderna.

Un dels aspectes originals de la romeria de Santa Anna consisteix en la manera d’engalanar els carros, els carruatges i les galeres que hi participen, adornats amb palmes, branques d’olivera i romer, que s’engalanen per a l’ocasió, així com la desfilada de cavalls i animals de muntura, que li donen vistositat a la festa.

Un altre aspecte destacat és el repartiment i la benedicció de canyes i llistes a la plaça Major per a tots els assistents, com a signe de germanor. Centenars de romeus, de peregrins del poble i arribats de tota la província, tots ells amb els mocadors al coll i la canya a la mà, participen en la romeria, que culmina a l’ermita de Santa Anna.