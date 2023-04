L’oficina de Trànsit d’Alzira ha perdut el 39 % de la plantilla en l’última dècada

Quasi un 40 % menys. La plantilla de l’oficina de Trànsit a Alzira ha disminuït un 39 % en l’última dècada, segons ha denunciat el sindicat CSIF, que qualifica de situació “greu” la pèrdua de personal, la qual cosa redunda en un servei més precari per al ciutadà.

“L’oficina local d’Alzira, l’única a la província i l’àrea de cobertura de la qual abasta les comarques de la Ribera, la Safor i la Vall d’Albaida, ha passat de 36 funcionaris en 2011 a 22 en l’actualitat. En aquest temps ha perdut 11 operadors i un examinador”, ha lamentat el sindicat.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que aquesta disminució del nombre d’efectius, “que repercuteix directament en la qualitat en l’atenció a la ciutadania amb el retard en la cita prèvia, es deu a la falta de cobertura de jubilacions i trasllats i a una mala gestió dels recursos humans per partida de la Direcció General de Trànsit”. “Des de l’any 2006, el pressupost per a incentivar el seu personal amb el complement de productivitat es manté congelat, per la qual cosa la majoria de treballadors de la DGT opta a concursar en altres ministeris que incentiven millor els seus empleats”, ha conclòs la central sindical.