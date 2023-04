Un raig de llum per a eixir del descens

Ha arribat el mes d’abril. Ha arribat l’hora de la veritat. La que decidirà el futur del València. Ja no hi ha marge d’error. La temporada entra en una última fase decisiva i l’equip necessita sumar punts com siga per a eixir dels llocs de descens . La permanència està en joc i la supervivència del club també. El València-Rayo Vallecano d’aquesta nit a Mestalla és la primera de les dotze finals per la salvació.

Jugar el dilluns semblava un factor en contra quan va arrancar la jornada. Afortunadament per al València, els resultats del cap de setmana han beneficiat l’equip. Van perdre l’Espanyol, el Cadis i el Valladolid, van empatar el Getafe i l’Almeria i només el Sevilla va ser capaç de guanyar en el debut de José Luis Mendilibar en la banqueta sevillana. Els de Rubén Baraja, lluny de jugar amb la pressió afegida dels resultats, saltaran a la gespa de Mestalla amb la motivació extra de saber que una victòria significa eixir dels llocs de descens. L’oportunitat és massa bona per a desaprofitar-la. El triomf té premi doble. Guanyar no només significa eixir dels llocs de descens. Si el València aconsegueix la victòria contra el Rayo, farà un salt en la classificació de quatre llocs. Els del Pipo, dinovens en la taula amb 26 punts, estan en disposició d’avançar l’Almeria (27), l’Espanyol (27), el Valladolid (28) i el Cadis (28) d’una tacada. Si l’equip guanya hui l’equip rayista, acabarà la jornada en quinzena posició a dos punts del descens que marcaria l’Espanyol. Una injecció de moral per als jugadors i un colp d’autoritat en la zona baixa. El Sevilla va tornar de la parada de lliga guanyant i el València està obligat a seguir per aquest camí. I més després de comprovar les males sensacions amb les quals van reprendre la competició el Valladolid (humiliat al Santiago Bernabéu), l’Espanyol (amb Diego Martínez sentenciat) o el Cadis (derrotat clarament al seu estadi en la seua final contra el Sevilla). La bona notícia per al València és que el partit es juga a Mestalla. El vell coliseu s’ha convertit en la millor arma de l’equip des que va arribar Baraja a la banqueta. Si el València falla a Mestalla, continuarà en els llocs de descens, donarà vida als fantasmes del Metropolitano i obrirà el calaix dels dubtes en el pitjor moment possible, amb cinc enfrontaments directes en l’horitzó contra l’Almeria, Sevilla, Elx, Valladolid i Cadis. Baraja té tota la plantilla disponible. Iraola, també. Tot està de cara. Cal guanyar.