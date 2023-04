Alfarrasí recupera més de 30 anys després la processó de Divendres Sant

La Setmana Santa cobra enguany un interés molt significatiu a Alfarrasí, tant per a la parròquia i la feligresia del municipi com per a veïns i visitants, ja que per primera vegada, després de més de 30 anys sense celebrar-se, Alfarrasí recupera la processó del Divendres Sant. L'acte religiós se celebrarà aquest divendres, 7 d'abril, a partir de les huit de la vesprada, rememorant el sant enterrament. En la processó, la imatge de la Dolorosa acompanya el Crist jacent al Sant Sepulcre, que és una talla de fusta. Les dues imatges desfilaran pels tradicionals carrers de recorregut processional de la part antiga del poble. Alfarrasí festeja una Setmana Santa especial amb la recuperació de la processó de Divendres Sant, que feia més de 30 anys que no se celebrava.