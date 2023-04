Baraja: "Aquest empat ens fa veure amb esperança el futur"

«Hem sabut jugar amb la situació. El normal quan estàs perdent i amb la nostra situació és que entres en la precipitació, en els nervis», va destacar el ‘Pipo’ en la roda de premsa postpartit.

«L'equip ha generat, ha espentat molt. Hem tret tot el que tenim dins», hi va afegir. Satisfet amb el seu equip, Baraja va destacar que va passar factura l'error del 0-1, una miqueta a l'inici del partit, que els va fer «anar a remolc» durant molt de temps, i va assenyalar que amb «caràcter, casta i personalitat» van ser capaços de sumar.

«Ens hauria agradat guanyar però la inèrcia em pareix molt positiva. El punt ens fa veure amb esperança el futur», va argumentar l'entrenador del València CF. Ara, de nou, Rubén Baraja va recordar una cosa important, que ha estat assenyalant habitualment des que va agafar l'equip. «Jo no li tinc por a res, a una malaltia o al fet que li passe alguna cosa al meu fill. Al futbol no. Cal fer-los creure en el seu treball». «Això és un procés -no anava a ser cosa d'un dia eixir del descens- i nosaltres hem de valorar les coses».

Ara no queda més que seguir, portar «l'espenta de casa també fora de Mestalla». Des de ja. Venen cinc partits contra rivals directes que marcaran la salvació. Xip posat ja a Almeria.

Sabor agredolç

Gayà també va destacar la gran faena de l'equip després del partit, encara que en la seua lectura està el sabor agredolç. «El punt ens fa gust de poc perquè l'equip s'ha entregat al màxim i ha fet mèrits per a guanyar», va destacar el capità, un dels millors de l'encontre. Igual que el seu entrenador, que també va considerar que van poder remuntar, el lateral va assegurar que «aquest és el camí» i que «s'ha notat com en els últims partits a casa li estem donant continuïtat a aquesta espenta i intensitat».

«L'equip s'ha refet i ha fet coses per a guanyar», va explicar el capità blanc-i-negre després de ser, juntament amb Justin Kluivert, el millor i més perillós jugador de l'equip malgrat actuar en una demarcació de la línia defensiva.