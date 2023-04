Centenars de joves omplin la Fira de l'Ocupació al centre de València

La plaça de l'Ajuntament acull, en jornades de dimarts i dimecres, milers d'entrevistes de treball en la tercera edició de la Fira d'Ocupació València Activa 2023. El primer dia, conta un dels organitzadors, està sent un èxit. "Està anant molt bé. Molt millor que l'any passat. En 2022 van ser 30 empreses les que s'hi van presentar. Enguany ja n'hi ha 100. A més, l'organització està sent molt millor i la gent està molt contenta", diu.

Al llarg del dia de hui, les persones interessades podran entregar els seus currículums en diferents estands, tindre entrevistes de treball o assistir a xarrades informatives.

"Hui dia tot va per Internet i costa que et donen entrevistes. Acabe de tindre una d'uns cinc minuts i ha anat bé. Almenys amb iniciatives així et veuen i pots parlar. Així, el que no els ha cridat l'atenció en el paper, pot fer-ho en persona", explica una xica després de ser entrevistada.

Les empreses consideren que és una bona oportunitat per a facilitar el procés de selecció o de trobar algú quan busquen un perfil concret, a més que en llocs així poden tindre més visibilitat. "Ens està anant molt bé. Hem trobat gent que ens ha paregut molt interessant. Dues o tres persones ja han passat la primera part del procés de selecció", celebra una empresa de fabricació de productes congelats. "El tracte amb els candidats és més pròxim. Pots tindre'n una millor impressió", asseguren les encarregades d'un altre estand. La fira finalitza la vesprada de dimecres, dia 5.