El Consell obri una oficina a Montanejos per a agilitar les ajudes per l'incendi a l'Alt Millars

La Generalitat establirà una oficina tècnica amb seu a Montanejos des de la qual "es desplegaran els mitjans tècnics necessaris i es donarà suport a tots els ajuntaments per a la posada en marxa de les valoracions pericials" per l'incendi a l'Alt Millars. Així ho anunciava Gabriela Bravo, consellera d'Interior, Justícia i Administració Pública, després de la reunió mantinguda aquest matí amb els alcaldes de la zona afectada pel foc la setmana passada.

Bravo assenyalava que el Consell posarà també els perits a la disposició dels consistoris "per a la realització de tots els danys ocasionats pel foc i per a la tramitació dels expedients per a indemnitzar tant els titulars privats com públics". La màxima responsable de l'Àrea d'Emergències del Govern Valencià incidia en el fet que, com ja es va fer aquest estiu després dels desastres de Bejís i la Vall d'Ebo, es facilitarà aquest suport tècnic conscient "de les necessitats i l'escàs personal que tenen aquests ajuntaments".

Donar suport des de ja

"Necessiten que entrem ja a donar-los aquest suport", remarcava. A la pregunta de quan s'obrirà aquesta oficina tècnica, responia: "Ho farem de seguida, quan l'Ajuntament ens facilite un espai i la infraestructura necessària". Això sí, explicava que el personal es traslladarà a tots els municipis per a fer aquestes gestions i les valoracions pericials per a poder donar eixida a les peticions veïnals "de la manera més ràpida possible".

"Volem donar eixida a les peticions veïnals de la manera més ràpida possible"

"El nostre objectiu és aprovar el decret amb les ajudes al més ràpidament possible, la setmana que ve ja s'iniciarà i posarem en marxa tota la maquinària administrativa perquè puguen rebre la indemnització", assegurava. A més, Bravo comentava que havia anunciat als alcaldes i les alcaldesses que s'està preparant un pla de recuperació per a l'Alt Millars, però també per a l'Alt Palància, "amb mesures importants dirigides a reduir els efectes de la despoblació i incentivar l'activitat agrícola, i per a potenciar el turisme". "Sabem de la importància de l'entorn rural per a tots aquests pobles i com resulta de fonamental cuidar tot aquest entorn perquè continue sent un reclam", afirmava.

Bravo insistia en la importància d'una planificació integral "per a dimensionar l'economia d'aquestes poblacions". Quant a què li havien traslladat les primeres autoritats municipals sobre els danys en les seues localitats, Bravo responia que l'afectació ha sigut diferent amb una preocupació compartida, la dels danys als cultius. A Villanueva de Viver, per exemple, algunes infraestructures agrícoles havien resultat molt afectades, encara que aclaria que no hi haurà una quantitat aproximada "fins que els perits comencen a actuar".

En el cas de Montán, sí que s'hi detenia per a assenyalar que "és el més afectat en tot el seu perímetre". "Les flames hi van estar concentrades durant major temps i cal fer una valoració global perquè les ajudes arriben al més prompte possible", manifestava. El foc va ser declarat com a controlat divendres passat, després de huit dies de malson i unes 4.700 hectàrees calcinades.