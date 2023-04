La justícia obliga l'Ajuntament a implantar la ZAS al Cedre

El passat 30 de març el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 ha donat la raó als veïns de Ciutat Jardí i condemna l'Ajuntament de València a iniciar el procediment de declaració de zona acústicament saturada (ZAS) per a la zona de la plaça del Cedre (zona urbana compresa entre els carrers Just i Pastor, Manuel Candela, Blasco Ibáñez i Músic Ginés).

Aquesta notícia ha sigut donada a conéixer per l'associació de veïns del Cedre, en un comunicat difós a la premsa. Així mateix, "la sentència commina a dur a terme aquesta ZAS en el termini màxim de tres mesos, adoptant les mesures correctores sol·licitades en la demanda, entre les quals destaquem: limitació del règim d'horaris d'obertura, limitació horària de col·locació de taules i cadires en la via pública i establiment de límits d'emissió acústica més restrictius".

En aquest sentit, "aquesta sentència també estableix la prohibició d'instal·lar, modificar o ampliar més activitats, i impossibilita la transmissió de les llicències". Segons els veïns afectats, la decisió judicial "busca corroborar el treball i la llarga lluita dels veïns en la defensa del seu dret al descans i a la salut, de la qual feia temps que havíem sigut privats per la massificació de locals d'hostaleria i l'excessiva ocupació de l'espai públic i la problemàtica associada a aquesta situació, que ha acabat per convertir els nostres barris en polígons d'oci, sorollosos, insalubres i sense control".

La sentència es pot recórrer al TSJ

" I a partir d'ara, què?" es pregunten els residents de la plaça del Cedre. "Ara només queda esperar de quin costat es posicionarà l'Ajuntament i si recorrerà la sentència al TSJ, juntament amb les diferents federacions de l'hostaleria, com ja va fer en ocasions anteriors i on sempre va perdre (Woody, Russafa, Xúquer, etc.)".

"O estalviar-se el cost d'un recurs que finalment pagarà la ciutadania, acatar la sentència judicial i vetlar pel benestar i la salut dels veïns de les places del Cedre i Hondures, perquè Ciutat Jardí siga un barri salubre, segur i integrador, on tinguem cabuda tots", hi afigen aquestes fonts veïnals.

Des de les AV de Ciutat Jardí i Hondures i adjacents, "agraïm als veïns tot el suport rebut, sense la vostra participació hauria sigut impossible interposar les demandes exigint a l'Ajuntament la declaració de la ZAS per a ambdues places". No obstant això, "també volem recalcar que, encara que important, aquesta sentència és només el primer pas, ja que encara estem a l'espera de la sentència de la zona d'Hondures i adjacents, que confiem que també ens siga favorable", conclouen les mateixes fonts.