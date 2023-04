A l'estiu, és molt clar el que se sol fer a la platja: torrar-se al sol i fer un capbussó. Ara, per Setmana Santa i Pasqua, la platja dona més joc: berenar la mona, volar el catxerulo, jugar a la pilota... Aquests usos més diversos poden generar la confusió que hi ha més marge i es pot entrar a la platja amb gossos. L'Ajuntament de Xàbia ha deixat clar que no és així. La normativa prohibeix portar aquestes mascotes a la platja. El consistori, de fet, ha col·locat cartells en tots els trams litorals de bany. A l'Arenal, que és ara la costa més concorreguda, resulta impossible no assabentar-se de la prohibició. El consistori ha posat un cartell en cadascun dels accessos a la platja. Les platges de Xàbia no són lloc per a gossos.