Puig es deslliga de Sánchez per a buscar una "àmplia majoria" el 28M

"És moment d'obrir la conversa amb la ciutadania per a saber cap a on va el futur". Ximo Puig va donar per començat el camí a les eleccions dilluns, amb la convocatòria oficial, en un ple extraordinari del Consell, del Decret de dissolució de les Corts i la declaració institucional corresponent, i aquest dimarts ha activat el seu partit, el PSPV, per a la contesa fins al 28M, en què el dirigent socialista es marca com a objectiu conjuminar una "àmplia majoria" per a, si pot ser, fins i tot governar en solitari.

Ho ha expressat Puig després de reunir l'executiva dels del puny i la rosa per a posar la formació en mode precampanya: "Qualsevol opció política pretén portar el seu projecte fins a les últimes conseqüències". I això és governar en solitari, l'esperança cap a una "major llibertat" a la qual apel·lava la setmana passada el seu secretari d'Organització, José Muñoz. "Milagritos a Lourdes", va replicar Compromís davant aquesta possibilitat i que ha tingut contrarèplica per part de Puig: "Tinc un gran respecte per totes les religions".

La trobada dels socialistes ha servit per a engreixar la maquinària electoral del partit. Les urnes ja s'ataüllen en l'horitzó i ja forma part de l'agenda del president de la Generalitat i les reunions internes del partit. I això que fins fa poc qualsevol conclave tenia la paraula gestió com a pedra angular d'acció. Ara també, però no només això. Perquè aquesta mateixa gestió és el principal actiu que reivindica Puig, que fa de la màxima "dato mata relato" el seu lema implícit a la recerca d'aquesta "àmplia majoria" recordant que "tots els indicadors socials i econòmics són millors".

Davant tindrà el PP de Carlos Mazón, al qual acusa de voler "importar" la crispació de la política estatal per no tindre "alternativa" per a la Comunitat Valenciana. La línia de Puig és precisament la contrària, la d'allunyar-se de qualsevol debat estatal i incidir en el fet que el 28M es vota en clau valenciana. De fet, en la seua intervenció d'aquest dimarts, s'ha deslligat del president del Govern, Pedro Sánchez, en mostrar al Consell com un "govern amb autonomia" respecte a l'estatal, davant de les crítiques de Mazón per la falta d'inversió a Alacant.

"Això és competència de l'Estat, nosaltres som un govern autònom, la primera lleialtat del qual és amb el poble valencià", ha assegurat Puig, que tracta de marcar totes les distàncies possibles amb la campanya nacional davant de Mazón, al qual ha acusat de veure les eleccions de maig com un "predebat" de les generals de final d'any i d'oferir la Comunitat Valenciana "com un trofeu" per a Feijóo.