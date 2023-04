El Consell ultima un pla per a reactivar el turisme i el camp en la zona incendiada

El Consell ultima un pla integral per a reactivar la zona calcinada la setmana passada a l’Alt Millars, però també per la que va ser arrasada pel foc de l’estiu passat a l’Alt Palància. L’estratègia de la Generalitat passa per “dinamitzar” el turisme i l’agricultura, els dos sectors més colpejats en aquest últim desastre amb un elevat impacte ecològic i econòmic. Gabriela Bravo, consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, avançava als alcaldes i alcaldesses afectats per l’incendi que es treballarà de manera transversal i “amb mesures importants per a reduir els efectes de la despoblació i incentivar l’activitat agrícola”.

“Sabem la importància que l’entorn rural té per a aquests pobles i que és fonamental cuidar-lo perquè continue sent un reclam”, afirmava ahir en l’enclavament del sinistre. Sobre què li havien traslladat les primeres autoritats municipals sobre els danys en les seues localitats, Bravo responia que l’afectació ha sigut diferent, encara que amb una preocupació compartida: els danys als cultius. A Villanueva de Viver, per exemple, algunes infraestructures agrícoles han resultat molt perjudicades, encara que sense un muntant aproximat “fins que els perits comencen a actuar-hi”. La Generalitat, va anunciar Bravo, establirà una oficina tècnica amb seu a la localitat de Montanejos. Des d’allí es desplegaran els mitjans tècnics necessaris per a donar suport a tots els ajuntaments per a la posada en marxa de les valoracions pericials, com explicava Bravo. Es posarà també a la disposició dels consistoris els perits, que es desplaçaran als punts “per a l’estudi de tots els danys ocasionats pel foc i per a la tramitació dels expedients per a indemnitzar tant titulars privats com públics”. La màxima responsable d’Emergències insistia que, com ja es va fer a Bejís i a la Vall d’Ebo, es facilitarà aquest suport tècnic conscients “de les necessitats i l’escàs personal que tenen aquests ajuntaments”. Suport immediat “Necessiten que entrem ja a donar-los aquest suport”, remarcava. A la pregunta de quan s’obrirà aquesta oficina tècnica, responia: “Ho farem de seguida, quan l’Ajuntament ens facilite un espai i la infraestructura necessària”. Això sí, explicava que el personal es traslladarà a tots els municipis per a efectuar aquestes gestions i les valoracions pericials i donar eixida a les peticions veïnals “de la manera més ràpida possible”. “El nostre objectiu és aprovar el decret amb les ajudes com més prompte millor, la setmana que ve ja s’iniciarà i es posarà en marxa tota la maquinària administrativa perquè puguen rebre la indemnització”, assegurava.