Ens Uneix proclama Jorge Rodríguez com a candidat

L’actual alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramage, optarà a revalidar el càrrec en les pròximes eleccions municipals del 28 de maig encapçalant la llista de la formació Ontinyent Ens Uneix. Així ho va aprovar ahir, per unanimitat, la militància del partit en l’assemblea extraordinària que va tindre lloc en la seu central situada en el número 73 de l’avinguda Almaig. Jorge Rodríguez va ser proclamat candidat entre víctors d’“alcalde, alcalde” i aplaudiments dels presents.

Durant la seua intervenció, el candidat de la formació municipalista va mostrar la seua “gran felicitat i agraïment per la confiança que els companys i companyes d’Ens Uneix heu depositat en mi, una confiança que espere no decebre. No dubteu que continuaré donant-ho tot per Ontinyent, com faig des de fa més de 12 anys. Hem establit les bases d’un futur esperançador, el balanç del camí fet no pot ser més positiu, i hui és el primer pas per a continuar-lo després de les pròximes eleccions”.

Jorge Rodríguez, de 43 anys i llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració, és alcalde d’Ontinyent des de 2011 i governa amb majoria absoluta des de l’any 2015. Va ser president de la Diputació de València durant tres anys i, en les passades eleccions municipals, va obtindre 17 dels 21 regidors de l’Ajuntament d’Ontinyent al capdavant de la llista de La Vall ens Uneix.

La secretària general d’Ontinyent ens Uneix i diputada provincial, Natàlia Enguix, va destacar que “Jorge Rodríguez uneix Ontinyent. Ho avalen l’experiència i els bons resultats d’aquests anys de gestió municipal”.

“És un alcalde de consens i de majories que ha marcat un abans i un després a la ciutat. Sense cap dubte, és el millor candidat possible per a continuar projectant Ontinyent cap al futur amb un projecte sòlid i transformador. Destaca la seua experiència en la gestió i el seu tarannà conciliador”, va exposar Enguix.

Albaida i Muro

Albaida i Muro són els nous municipis en els quals la formació La Vall ens Uneix presentarà llista en les pròximes eleccions. Albaida Ens Uneix naix al municipi amb David Vila, Marta Berenguer i Ignacio Soler com a primeres cares visibles, i que es presenta com a “eina de canvi per a fer créixer i millorar el municipi”.

Al seu torn, també es constituirà una nova agrupació local a Muro (l’Alcoià), que estarà encapçalada per Àngel Mollà Belvis, i Xelo Cascant Pla, ex del PP.