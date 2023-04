La festa del Dia de l’Esport

Cada 6 d’abril, a tot el món es commemora el Dia Mundial de l’Activitat Física i l’Esport, una efemèride que a la Comunitat Valenciana es coneix més com el Dia de l’Esport, gràcies a la iniciativa posada en marxa per la Fundació Trinidad Alfonso i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que té com a fi principal fomentar la pràctica esportiva entre els escolars de la Comunitat Valenciana, o, cosa que és el mateix, de la Comunitat de l’Esport.

Enguany, la gran festa del Dia de l’Esport s’ha avançat dos dies respecte a la data oficial per coincidir amb les vacances escolars de Pasqua. El Dia de l’Esport 2023 ha sigut el més multitudinari de les seues huit edicions. Més de 1.000 centres inscrits i 300.000 escolars s’han sumat un any més a aquesta festa de l’esport impulsada per la Fundació Trinidad Alfonso, presidida per Juan Roig, i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, dirigida per Raquel tamarit. Aquesta iniciativa pretén que tots els xiquets i les xiquetes dels centres educatius de la Comunitat Valenciana tinguen una jornada d’esport, al marge de la seua classe habitual d’Educació Física, per a commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física. L’acte principal del Dia de l’Esport enguany es va celebrar a Llíria amb la presència de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit; el director de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, i el director General d’Esport, Josep Miquel Moya, que van ser, al seu torn, rebuts per l’alcalde la localitat, Joanma Miguel. Encara que allí es va dur a terme l’acte principal, l’objectiu final és mobilitzar tot l’alumnat de la Comunitat Valenciana. En aquesta edició de 2023, s’han sumat a aquest Dia de l’Esport, com a col·laboradors, Decathlon i Tuawa. En aquesta huitena edició han participat 1.049 centres de les províncies d’Alacant (312), València (554) i Castelló (183), xifra que suposa un nou rècord.