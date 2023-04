Illueca encapçalarà l’aliança Unides Podem-EU i s’ultimen els detalls en les grans ciutats

I a deu dies d’esgotar el termini per a presentar confluències s’ha arribat a un acord. Finalment, Podem i Esquerra Unida han presentat, aquest dimecres, la seua aliança per a concórrer junts a les eleccions autonòmiques del 28 de maig sota una marca que es dirà Unides Podem-Esquerra Unida, la mateixa que fa quatre anys. En les municipals, d’altra banda, ho faran amb excepcions i donant espai “a l’autonomia municipal”. Les grans ciutats entren en l’acord: Alacant, Castelló de la Plana, Elx i València, tot i que aquesta última encara està tancant uns últims detalls, que es coneixeran en els pròxims dies.

En una convocatòria llançada 24 hores abans i que ha suscitat gran expectació per la discreció amb la qual s’han portat les negociacions en els últims mesos, Héctor Illueca (Podem) i Rosa Pérez Garijo (EU) van anunciar ahir un pacte per a anar plegats als comicis que hui, finalment, s’ha confirmat.

El candidat a la Generalitat i cap de llista per València serà Illueca, amb Pérez Garijo de número dos, i Carmen Collado, de número tres. A Alacant, serà María Teresa Pérez la número u, amb Estefanía Blanes de segona i Alejandro Aguilar en tercer lloc. Finalment, a Castelló, la diputada al Congrés, Marisa Saavedra, serà la cap de llista seguida d’Irene Gómez i Silvia Peris. Les aliances en les grans ciutats de València, Alacant, Castelló de la Plana i Elx encara s’estan ultimant, tal com ha assenyalat Pilar Lima, però la voluntat és concórrer-hi, igualment, juntes.

Confluències EU i Podem en municipis De moment, hi ha acord ferm a Alacant, Altea, Callosa de Segura, Elx, Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Torrevieja, Villena, Betxí, Castelló de la Plana, la Vall d’Uixó, Alaquàs, Albal, Alboraia, Albaida, Alfafar, Almàssera, Alzira, Burjassot, Buñol, Carcaixent, Riba-roja de Túria, Meliana, Moncada, Museros, Ontinyent, Paiporta, Paterna, Rocafort, Silla, Tavernes Blanques, Utiel i una trentena de municipis que estan confluint amb altres formacions.

Així ho han anunciat Héctor Illueca, Rosa Pérez Garijo, Estefanía Blanes i Pilar Lima en una roda de premsa celebrada hui, en la qual, aquesta última, que es postula per a ser candidata a l’alcaldia a la ciutat de València, ha detallat que ja hi ha a la Comunitat Valenciana més de 50 confluències municipals de Podem amb Esquerra Unida. En una trentena de municipis s’ha arribat a un acord amb altres formacions també i en algunes altres localitats es troben encara obertes.

Malgrat les turbulències generades en l’esquerra valenciana per la irrupció de Sumar, Podem i EU s’hi tornaran a presentar conjuntament igual que ho van fer en 2019. La suma de les dues formacions acosta aquesta candidatura conjunta a superar la barrera del 5 %, que difícilment es podria haver superat per totes dues de manera individual, amb el consegüent risc que patiria la reedició del Botànic.

Compromís, el tercer protagonista

No obstant això, dilluns ja es va poder veure una primera reacció conjunta tant dels de Rosa Pérez Garijo, com dels morats. Res uneix més que un enemic comú i, per a les dues formacions, i més si hi concorren juntes, el rival en l’esquerra és Compromís.

Així, malgrat la major afinitat que tenen des d’EU amb els valencianistes, la líder de la formació i consellera de Participació va carregar contra Compromís assenyalant que si no hi ha una confluència àmplia de l’esquerra més enllà del PSPV a la Comunitat Valenciana era per culpa de Compromís. Una idea que han reiterat els líders de les dues formacions, Pérez i Illueca, aquest matí, que han recriminat a Compromís que no “sume” amb ells en la plaça valenciana i han acusat els valencianistes d’“electoralistes” per donar suport a una àmplia confluència a Madrid però no ací.

Illueca es reafirma: si no estan en Sumar és perquè Compromís no vol “El que vaig dir dilluns era la veritat. És la veritat. I la veritat, agrade o no agrade, és que a la Comunitat no ha sigut possible un acord més ampli perquè Compromís l’ha rebutjat. El que vaig dir, i ho mantinc, és que hi ha sectors en Sumar que volen aliança amb Podem i d’altres que no la volen. Ho hem vist a la Comunitat i no volen perquè això suposaria perdre l’enorme suport d’importants grups mediàtics que estan tenint al llarg dels últims mesos. És la raó i és la veritat”. Així de contundent s’ha mostrat Héctor Illueca aquest matí durant la presentació de l’aliança de Podem amb EU de cara al 28M. Així mateix, ha assegurat i s’ha mostrat “convençut” que “amb Mónica Oltra hauria sigut possible un acord a l’esquerra del PSOE”. Oltra “no hauria tingut gens de por a unes primàries obertes a la ciutadania com a mecanisme per a construir un acord quan no és possible arribar a aquest a través de negociacions ordinàries”. Amb la veritat, ha dit, “ni tem, ni ofenc”.

“Ací no hi ha hagut acord perquè Compromís l’ha rebutjat. En 2019, enfront de la posició d’Oltra, van decidir una altra alternativa. Jo sempre he defensat la unitat. Sempre. Però és veritat que és d’un clar oportunisme sumar allà, dividir ací i alguns podrien pensar que es tracta de pur electoralisme”, ha sentenciat el ja candidat a la Generalitat per la coalició, Héctor Illueca. Rosa Pérez ha recordat, per la seua banda, que “nosaltres sumàrem amb ells en 2007, quan sempre havíem tingut representació, perquè no tenim interessos de partit, sinó que posem per sobre els interessos de la ciutadania”.