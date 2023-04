L’Encontre del Grau fa disparar la passió en la Setmana Santa

La Setmana Santa Marinera va completar, el Dimarts Sant, la primera gran tanda temàtica de processons, a l’espera que dimecres canvie el guió amb el prendiment de Jesús. És el dia de les imatges de Jesús de Natzaret, però és al Grau on té un simbolisme més gran, ja que als seus carrers es produeix el primer dels simbòlics “encontres” del calendari. Al costat de les drassanes, la Mare de Déu dels Dolores Coronada —que ja havia eixit amb els seus granaders el Divendres de Dolors— va anar a trobar-se amb el Crist. Després de recórrer, cada un pel seu compte, els carrers del barri —el Crist, deambulant; la Dolorosa, en trajecte directe des de l’església de Santa Maria de la Mar—, van ser sincronitzats per a aparéixer, davant de l’expectació general —la dels membres dels col·lectius de la Setmana Santa i per la de clientes i clients de les terrasses i bars, que contemplen el pas, entre la sorpresa i la curiositat— a la porta de l’emblemàtica drassana portuària. Allí, entre l’entusiasme general —hi havia gent esperant des de bastant abans—, es va produir el moment, acompanyat de música coral, focs artificials i aplaudiments; un dels moments més carregats d’emotivitat del calendari i que es reproduirà en els dies següents en la resta de parròquies, tant de la mare amb el fill com el no menys cèlebre dels cristos del Divendres Sant al Cabanyal.

Precisament en aquest barri és on es va produir l’altra processó emblemàtica del Dimarts Sant: la del Pretori, en la qual van en processó Jesús en la Columna i l’Ecce Homo I, hui, prendiment i més La Setmana Santa Marinera afronta ja el moment àlgid. Hui és el dia en què els carrers acullen l’única representació com a tal. És en ple carrer, a les set i mitja, a l’altura del 196 del carrer de la Reina, on, Longins amenaçadors acudiran a capturar Jesús, que acudirà emmanillat fins a l’església dels Àngels. Allí, la figura de carn i os es transforma en un crist tallat, el qual serà llancejat. Com a revers del relat, una hora després, eixirà, pels carrers del Cabanyal, la processó de la reconciliació i l’oració per la pau. També és emblemàtica la processó del Rosari, a les huit de la vesprada, perquè, en l’Art de la Imatgeria, van en processó, una darrere d’una altra, les imatges titulars de tots els col·lectius de Setmana Santa adscrits a aquesta. A Sant Rafael també és dia important: pels seus carrers eixirà en processó, a les huit de la vesprada, el Crist Jacent. A les huit de la vesprada també és el moment de la processó principal de la imatge del Crist de la Concòrdia. Es tracta de la raresa geogràfica de la Setmana Santa Marinera, la zona de la Creu del Grau, a l’altre costat de l’avinguda del Port. Allí, la parròquia de Sant Maure també forma part dels col·lectius mariners. La imatge ix per carrers de Camins al Grau. Prop de la mitjanit comença a fer-se el silenci en unes processons que van baixant el to. Totes les parròquies tindran la seua processó de recolliment, entre les quals destaca l’eixida, des de Sant Rafael, del Crist del Salvador i de l’Empar.