La moda dels bancs fúnebres arriba al passeig del Muntanyar de Xàbia

Xàbia és una destinació per al record. Els paisatges són d’aquells que es queden gravats en la retina. Ja fa anys que va a més la moda de dedicar bancs públics a persones mortes. Un dels primers va ser el que es va erigir (un banc petri) a la part alta del Cap de la Nau, en memòria d’un resident britànic que va morir allí mateix en patir un infart. Des de llavors, familiars i amics de difunts col·loquen en bancs plaques en record d’algú que se n’ha anat. Una d’aquestes plaques s’ha col·locat en un banc del passeig del Primer Muntanyar. Els transeünts es paren estranyats en veure la plaqueta daurada i, en llegir-la, s’adonen que el banc en el qual potser s’asseuen a descansar (no eternament, sinó per una estona) i contemplar la mar guarda una història de dol i memòria.