De la posada a punt contrarellotge a Montanejos a la desolació a Montán

La localitat de Montán, assenyalava la consellera Gabriela Bravo, ha sigut la més afectada en tot el seu perímetre. “Les flames s’hi van concentrar durant més temps i cal fer una valoració global perquè les ajudes arriben a la localitat com més prompte millor”, manifestava. L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (Avsre) continua treballant, aquests dies, sobre el terreny per a coordinar totes les actuacions dels diferents departaments del Consell i amb altres administracions públiques per a aconseguir la tornada a la normalitat de totes les zones.

La consellera recordava ahir que, durant l’emergència, s’ha treballat amb els diferents departaments de l’Administració per a la restitució dels serveis essencials. “S’ha gestionat la recuperació del subministrament d’aigua, l’anàlisi de potabilitat d’aquesta, el subministrament elèctric i la telefonia. Hotels, bars i comerços A Montanejos, per exemple, hotels, bars, comerços i el balneari estan preparats després d’una posada a punt a contrarellotge per a Setmana Santa. El seu alcalde, Miguel Sandalinas, destacava que el programa d’actes religiosos i festius segueix avant tal com estava previst. A més, des del municipi, volen insistir que els voltants del poble estan “intactes” després del pas de les flames, amb tots els serveis “a ple rendiment”. El paratge de Fuente de los Baños, el gran al·licient turístic, amb les seues aigües termals i el seu paradisíac entorn, “s’ha salvat totalment de les flames”. Encara que Montanejos és la destinació turística per excel·lència, molts altres municipis tenen una frondosa naturalesa que atrau senderistes, ciclistes i visitants, com són Puebla de Arenoso, Arañuel, Fuente la Reina, Villanueva de Viver i Montán. L’alcalde d’aquest últim, Sergio Fornás, era el més crític. “Hi ha zones que fa pena veure-les”, admet. Malgrat això, treballen per salvar la complicada situació.