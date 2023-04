Temperatures més suaus i absència de pluges durant la Setmana Santa

Temperatures més suaus que de costum i absència de precipitacions. Així serà l’oratge a la Comunitat Valenciana els pròxims dies, coincidint amb la celebració de la Setmana Santa.

Les pròximes jornades seran tranquil·les, ja que predominarà l’ambient estable en tota la regió. Encara que s’espera alguna xicoteta pinzellada de núvols baixos durant la jornada de dijous, les primeres hores del dia. Tampoc s’esperen precipitacions, la qual cosa resultarà un alleujament per a les confraries i els turistes, però que agreujarà encara més la situació de sequera que afronta el país.

El vent de llevant que s’espera per a les pròximes jornades farà que no es disparen les temperatures, normals per a aquesta època de l’any, encara que una mica inferiors al que sol ser habitual. Així, les màximes que s’esperen a les tres capitals oscil·laran entre els 18 i els 20 graus. Les temperatures mínimes estaran entorn dels 8 i els 12 graus, amb alguna gelada puntual en l’interior, encara que, a partir de dijous, pujaran les temperatures.

El març més càlid de la història

A pesar que març va començar amb un caràcter molt fred, els tres pics de calor registrats al llarg del mes van provocar que aquest haja sigut el segon març més càlid des que Aemet en té registres. Així, amb un increment de més de dos graus, la temperatura mitjana registrada durant aquest període ha sigut de 13,6 graus.

El 31 de març es va registrar la temperatura més alta en la mitjana de la Comunitat. Amb una mitjana situada en els 20,1 graus, aquesta es va convertir en la jornada més càlida des que se’n tenen registres. A més, durant diverses jornades, les temperatures van superar els 30 graus en les tres províncies, com els 30,8 graus registrats a Castelló el dia 11, o els 32,2 graus registrats el dia 30 a l’aeroport de València.

També van ser especialment altes les temperatures mínimes. El 31 de març, les temperatures no van baixar dels 20 graus en alguns punts de València i Alacant, circumstància que va provocar les primeres nits tropicals de l’any.

La falta de pluges agreuja la sequera

A més, l’avanç climatològic mostra que ha sigut el mes de març més sec a la Comunitat des de 1950, a causa de l’absència de precipitacions, ja que, al llarg del mes, es va registrar un 95 % menys de pluges.

La precipitació acumulada ha sigut de 2,3 litres per metre quadrat, la qual cosa suposa que haja sigut un període molt sec en el 85 % del territori, i extremadament sec en un altre 5 %. Per províncies, el dèficit de pluja ha sigut del 98 % a Castelló, del 97 % a València i del 90 % a Alacant.