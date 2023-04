Xirivella pagarà l’hotel a la família desnonada després de tramitar amb retard la urgència residencial

Aquest dijous 6 d’abril el tenen marcat en roig María, els seus dos fills de 17 i 7 anys, el seu bebé de 8 mesos i la seua àvia de 78, no perquè siga la festivitat de Dijous Sant, sinó perquè se’ls acaba l’estada a l’hotel que Creu Roja li està pagant des de fa deu dies, quan es va executar el desnonament de la casa al carrer Pascual Albors de Xirivella on habitava des de feia any i mig i el lloguer del qual no podia pagar, malgrat rebre la renda d’inclusió i una pensió de la seua àvia.

Aquell dilluns 27 de març, tres menors s’haurien quedat al carrer si no arriba a ser per Creu Roja, ja que, malgrat que María estava sent controlada per Serveis Socials de l’Ajuntament de Xirivella i estava en la llista d’espera per a adquirir un habitatge social de l’EVHA, la seua situació no estava en aquesta llista qualificada d’urgent, ja que el consistori no havia tramitat el decret d’urgència residencial necessari perquè la Conselleria li donara prioritat.

Un decret que el consistori no va emetre fins divendres passat, després de la pressió exercida per María, acompanyada per la PAH (Plataforma d’Ajuda a la Hipoteca), que, el mateix dia del desnonament, es va presentar al despatx de l’alcalde, Michel Montaner (PSOE), i va aconseguir arrancar-li el compromís de declarar d’urgència la seua necessitat d’habitatge. La PAH també va acudir al ple, dimecres passat, per a exigir de nou aquest decret, que, segons el consistori, va ser emés el divendres 31.

Ara ja està en marxa l’emergència i l’EVHA treballa per intentar aconseguir un pis, com més prompte millor, que complisca les condicions que necessita María, els seus tres fills i la seua àvia, però aquesta solució no arribarà abans d’aquest Dijous Sant, dia en què se li acaba l’estada a l’hotel. L’Ajuntament de Xirivella, però, ha reconegut a aquest diari que “la família, pel que fa a les capacitats de resposta de l’Ajuntament, no es quedarà al carrer”, és a dir, que li continuarà pagant l’hotel fins que l’EVHA li proporcione pis.

També fonts municipals expliquen que han sol·licitat a Conselleria que li done a María una ajuda al lloguer a persones amb vulnerabilitat de 2.000 euros. Des de Podem Xirivella, socis de govern del PSOE, s’ha criticat la mala gestió duta a terme des de Serveis Socials, per no haver gestionat una solució residencial coneixent que María, el cas de la qual sí que està sent seguit des de l’àrea, s’anava quedar al carrer amb tres menors. La portaveu, Karin Jansen, va advertir el PSOE que tocava posar remei activant tots els recursos necessaris perquè aquesta família vulnerable amb tres menors i una persona major siguen allotjades provisionalment fins que l’EVHA els assigne una nova llar, cosa que des del consistori afirmen que faran pagant-los l’hotel.