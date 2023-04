La bolcada d'un camió a l'AP7 a Benissa provoca un embossament monumental

Un accident a l'AP7 a Benissa (ha bolcat un camió) està provocant una cua monumental de diversos quilòmetres en el tram de l'autopista entre el túnel del Mascarat i el punt on ha ocorregut el sinistre. La Guàrdia Civil ha tancat al trànsit aquest tram. Està desviant, a Altea, a l'N-332, els cotxes que circulen per l'AP7 en direcció a València.

Al mateix temps, els agents han obert un corredor entre els cotxes que han quedat atrapats en la cua. Els han apartats a un extrem i un altre de la via i així han creat un pas per als vehicles d'emergència. Hi ha un fort desplegament de la Guàrdia Civil.

Al lloc de l'accident ja han arribat els bombers i les ambulàncies. El conductor del camió bolcat ha resultat ferit lleu. El consorci de bombers d'Alacant ha indicat a aquest diari que, malgrat l'aparatós accident, no hi ha atrapats. El camió bolcat obstaculitza la carretera i s'ha vessat combustible en la calçada. Els bombers estan treballant per a deixar expedita la via.

El camió que ha bolcat és de grans dimensions i transporta plàstics per a reciclar. Un altre camió s'ha vist implicat en l'accident i és el que ha vessat combustible en la calçada.

Els bombers han desconnectat les bateries dels camions per a evitar incendis i han netejat el combustible. Estan a l'espera que arribe la grua per a retirar el camió bolcat.

El tancament de l'AP7 també ha provocat importants retencions en el tram entre Altea i Calp de l'N-332.