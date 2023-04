La Comunitat Valenciana registra 910 nous casos de coronavirus, 530 en majors de 60 anys

L'últim balanç de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública deixa un total de 910 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització divendres passat. Els nous casos per províncies són 143 a Castelló (196.983 en total), 216 a Alacant (537.223 en total), 550 a València (856.746 en total) i 1 sense assignar. D'aquests, 530 (el 58,24 %) són persones majors de 60 anys. Per províncies: 75 de Castelló, 152 d'Alacant, 302 de València i 1 sense assignar.

Balanç d'ingressats Els hospitals valencians tenen actualment 168 persones ingressades, 7 d'elles en UCI: 25 a la província de Castelló, 3 en UCI; 32 a la província d'Alacant, 1 en UCI, i 111 a la província de València, 3 en UCI. S'han notificat 8 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, totes amb data de defunció en els últims 7 dies. Es tracta de 4 dones, d'entre 67 i 93 anys, i 4 homes d'entre 72 i 92 anys. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 10.467: 1.268 a la província de Castelló, 3.969 a la d'Alacant i 5.230 a la de València.