Deures per als polítics: 10.000 arbres i 100 milions per a habitatge

Fins a 40 col·lectius socials, cívics i ecologistes han convocat un fòrum de debat per al pròxim 20 d'abril amb els candidats a les municipals del 28 de maig per a posar-los deures i traslladar-los les seues demandes amb vista al futur de la ciutat. Entre altres peticions, aquestes entitats exigeixen que la nova corporació destine 100 milions d'euros a un pla de xoc per a construir habitatge públic assequible i que es planten 10.000 arbres a la capital valenciana. Tot això, en els 12 primers mesos del pròxim mandat.

Aquestes dues propostes formen part d'un document titulat «La València que necessitem per a viure», que és fruit d'un ampli procés participatiu i el resultat d'una Trobada Municipalista celebrada fa poques setmanes, amb participació de representants de la societat civil valenciana.

Tal com informen els portaveus d'aquesta Trobada Municipalista, després d'efectuar un diagnòstic de la situació de la ciutat, aquests col·lectius proposen al pròxim govern municipal «trenta mesures imprescindibles per a desplegar en el primer any de la legislatura, per als ciutadans que ara hi viuen, però també per a les generacions futures».

Quatre eixos estratègics

Les propostes s'articulen entorn de quatre eixos: «Emergència climàtica, Vulnerabilitat i pobresa, Cultura i participació ciutadana i Model de ciutat». Aquestes actuacions van des de l'aprovació d'un programa de plantació de 10.000 arbres per any en els carrers i els espais lliures de València fins a la posada en marxa d'un pla de xoc per a la creació d'un parc públic municipal d'habitatge centrat en l'oferta de lloguer assequible, amb una dotació mínima de cent milions anuals. Així mateix, es reclama la conversió de zones urbanes àmplies en sòl permeable amb vegetació o la reversió dels terrenys de la ZAL per a un ús ciutadà. En aquesta línia, el document planteja l'aprovació d'un reglament dels centres cívics dels barris per a afavorir la seua gestió comunitària i la recuperació per a equipaments públics dels espais d'antic ús militar a l'Albereda i altres barris. També s'exigeix aplicar una moratòria immediata de llicències per a l'ús hoteler i apartaments turístics, entre altres intervencions.

«Persisteix la desigualtat»

Les entitats signants constaten que en aquests anys «València ha millorat en molts aspectes». No obstant això, «manifesten que la desigualtat i la pobresa persisteixen i en alguns barris es cronifiquen». «Les inversions -lamenten- s'han concentrat en excés en el centre històric i altres enclavaments singulars, convertits més en llocs per a l'oci, les franquícies i el turisme massiu que en espais per a l'ús popular, el comerç tradicional, el gaudi i la convivència de les persones residents».

Entre les 40 entitats signants d'aquest document, s'hi pot destacar Acció Cultural del País Valencià; Acció Ecologista - Agró; Acicom Associació Ciutadania i Comunicació; les associacions de veïns i veïnes de Campanar, Orriols–Rascanya, Benimaclet, Natzaret i Fuensanta; Ca Revolta; la Càtedra Terra Ciutadana - UPV; CGT; la Comissió Ciutat-Port; Ecologistes en Acció; la Federació Unió Africana Espanya; Intersindical Valenciana; la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca, i El litoral per al poble.

Tots aquests col·lectius socials critiquen que en aquests anys no s'han facilitat vies per a una participació ciutadana efectiva. En aquesta línia, recorden que representen «milers de veïnes i veïns de València», i que treballen en diferents àmbits, des del món veïnal fins a la cultura o l'ecologia. Per això, manifesten «la seua inquietud per tot el que queda per fer per a aconseguir una ciutat que afronte els reptes socials, climàtics i urbanístics, i la construcció participativa que exigeix un model de ciutat de futur».