Falta d'efectius en la Policia d'Alboraia

El sindicat CSIF denuncia la "precarietat" que pateix la plantilla de Policia Local d'Alboraia i reclama la convocatòria d'ofertes d'ocupació pública per a dotar-la de més places. La central sindical assenyala que des de 2007 no hi ha convocatòries d'oposicions de noves places d'agent i que "quasi la meitat dels efectius que fan funcions de seguretat ciutadana són interins o comissionats".

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) considera necessari "dotar d'una estabilitat de mitjans i efectius la plantilla de Policia Local per a poder garantir la seguretat al municipi”. En aquest sentit, recalca que la situació actual, “amb entrada i eixida constant d'agents comissionats que són reclamats pels seus municipis, difereix molt de l'adequada per a afrontar les necessitats ciutadanes de seguretat". El sindicat avisa que a aquesta circumstància se suma el caràcter interí de les places de tres oficials i cinc agents. Aquests últims, a causa d'aquesta situació i malgrat la necessitat de reforçar el torn nocturn, "no duen a terme funcions de seguretat a les nits i als matins i vesprades les duen a terme combinant-les amb el reforç quan coincideixen dos interins". CSIF recalca també que des de fa més de 15 anys no es convoquen noves places d'agent de Policia Local, i que l'última prova, fa ja un trienni, va ser de consolidació d'una plaça. El sindicat considera aquesta situació “inassumible” per a un municipi com Alboraia, que supera els 20.000 habitants empadronats. La central sindical recorda, a més, que els efectius de Policia Local atenen diferents nuclis de població separats per quilòmetres de distància i que la xifra de veïns en zones com Port Saplaya o Patacona es multiplica en èpoques vacacionals com la Setmana Santa. CSIF, d'altra banda, ha sol·licitat que la plaça de tècnic de gestió encarregat d'esports, festes i espectacles públics es convoque per a cobrir atenent els criteris d'igualtat, mèrit i capacitat, i sobre la base de criteris de transparència. La central sindical s'oposa a la falta d'informació existent sobre aquest tema i al fet que siga assignada de manera directa per resolució de l'Ajuntament.