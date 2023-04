L'Eurolliga s'acomiada de la Fonteta amb la visita del Virtus Bolonya

Álex Mumbrú té la difícil tasca de trobar com motivar l'equip de cara als partits que resten d'Eurolliga, ja sense res en joc. Però té clar que l'exigència ha de continuar sent màxima i més jugant a la Fonteta davant l'afició taronja, com en el partit d'aquesta nit contra el Virtus Bolonya. «Ens motivem jugant a la Fonteta, ens mereixem acabar bé l'Eurolliga, juguem a casa, l'altre dia vam perdre i volem intentar donar-li una victòria a l'afició, ser competitius i millorar».

De l'encontre i del rival, destaca Mumbrú que «és un partit en el qual els dos estem fora del playoff, hem d'aprofitar per a millorar una mica el nostre joc». En el cas de Josep Puerto, hi ha un plus de motivació per la presència del seleccionador nacional, Sergio Scariolo, en l'equip visitant. «És una motivació, tots els jugadors nacionals volen anar a la selecció, i jugar contra el seleccionador és un al·licient», va assenyalar Port. Millán Jiménez continua sent baixa malgrat haver tornat a entrenar amb el grup ja, i se li sumen en la infermeria Dubljevic, Prepelic i Van Rossom.