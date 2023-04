L'Ibex 35 comença el dia quasi pla, però amb els 9.300 punts en l'horitzó

L'Ibex 35 ha registrat aquest matí una lleu variació negativa del 0,01 %, motiu pel qual s'ha situat en els 9.253,4 punts respecte al tancament de dimecres, en una jornada sense grans referències macroeconòmiques davant la menor activitat per la Setmana Santa.

Del costat negatiu destacava el gran descens de CaixaBank, que descendia un 4,44 % en l'obertura per estar cotitzant exdividend. Per darrere s'han situat Amadeus (-0,65 %), Indra (-0,48 %), Cellnex (-0,45 %) i Repsol (-0,39 %).

Del costat contrari s'ha situat Solaria, com el valor que més repuntava en els primers minuts de la sessió borsària, amb un +1,91 %, per davant de Banc Sabadell (+1,47 %), Colonial (+0,89 %), ArcelorMittal (+0,68 %) i Acciona Energías Renovables (+0,67 %).

En la resta de places europees, el DAX alemany se'n deixava un 0,01 %, mentre que el CAC 40 francés avançava un 0,09 % en l'obertura, i l'FTSE MIB italià s'elevava un 0,38 %. D'aquesta manera, l'Euro Stoxx 50 observava un lleu descens del 0,02 %, mentre que l'FTSE 100 britànic avançava un 0,28 %.

Respecte al mercat de matèries primeres, el barril de Brent se'n deixava un 0,44 %, fins als 84,61 dòlars, al mateix temps que el West Texas Intermediate aconseguia els 80,22 dòlars, un 0,48 % menys.

D'altra banda, el rendiment del bo espanyol amb venciment a 10 anys en els mercats secundaris de deute se situava en el 3,231 % en els primers minuts de negociació, per damunt del 3,209 % en què va tancar el dimecres. D'aquesta manera, la prima de risc arribava als 102,9 punts, a penes dues dècimes per damunt de dimecres, encara que en els primers segons de l'obertura arribava als 101,4 enters.

Amb l'inici de la sessió, l'euro s'ha apreciat un 0,08 % davant del dòlar i ha recuperat la cota dels 1,09 dòlars per euro que havia perdut durant la matinada, per la qual cosa cotitzava en els primers minuts de la sessió en 1,0915 'bitllets verds' per cada euro.