Sanna Marin renuncia també com a primera ministra de Finlàndia

Sanna Marin ha presentat aquest dijous la seua renúncia com a primera ministra de Finlàndia al president del país, Sauli Niinisto, un dia després que anunciara que dimitirà també com a líder del Partit Socialdemòcrata (SDP) després de la derrota en les eleccions parlamentàries de diumenge, en les quals la formació va quedar en tercer lloc per darrere de conservadors i ultradretans.

El president Niinisto ha acceptat la renúncia de Marin i ha sol·licitat al Govern que continue en funcions fins que es nomene un nou executiu, a l'espera que el vencedor de les eleccions, Petteri Orpo, comence les negociacions la setmana que ve.

Marin no estarà en aquestes negociacions per a formar govern, després que haja dimitit com a líder de l'SDP, partit, ha dit, que "està llest per a governar" en cas que la formació puga formar part d'una futura coalició, en la qual no es veu com a ministra. No obstant això, sí que continuarà com a diputada.

L'SDP va obtindre en els comicis de diumenge el 19,9 % dels vots, i encara que va millorar els seus resultats, va quedar per darrere de la conservadora Coalició Nacional de Petteri Orpo i la ultradreta del Partit dels Finlandesos, per la qual cosa previsiblement hi haurà un gir polític al país nòrdic.