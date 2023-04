Retencions quilomètriques a l'AP-7 i l'A-3

Hi ha moltes dificultats per a circular a la Comunitat Valenciana a causa de diversos accidents que estan afectant, sobretot, l'AP-7. A Benissa, la bolcada d'un camió ha provocat aquest matí retencions d'almenys 12 quilòmetres, mentre que la pèrdua de la càrrega d'un camió ha ocasionat el tall total de la mateixa carretera, però a Peníscola.

En concret, a Alacant hi ha problemes per a circular en dues de les autovies principals: l'A-31, que connecta la ciutat amb Madrid, ja que a Monforte del Cid es registren retencions, i a l'AP-7 a causa de l'accident a Benissa.

A les dues de la vesprada, l'AP-7 seguia tallada a Peníscola en sentit cap a Barcelona, mentre que a causa del sinistre de Benissa hi havia almenys dos quilòmetres d'embossament tant a Ondara com a Pedreguer, segons fonts de la Direcció General de Trànsit (DGT).

No era l'única via afectada en aquesta operació eixida de Setmana Santa, ja que l'A-3 també registra a les 14.00 hores una circulació molt congestionada. Els principals problemes es localitzaven a Chiva, on hi havia 4 quilòmetres d'embossament en la confluència d'aquesta carretera amb l'A-7.

A l'altura de Minglanilla també es comptabilitzaven retencions a l'A-3 aquest Dijous Sant.

I més prop de València ciutat, a la V-30, també es registraven dos quilòmetres d'embossament en sentit cap a l'A-7, concretament entre el barri de la Llum i el terme municipal de Mislata.

Altres punts amb retencions

També a l'A-3, un altre accident obligava a circular lentament a Montalbo (Conca), cap a València.

El matí d'aquest Dijous Sant, juntament amb la vesprada d'ahir, són els trams horaris que han concentrat la major eixida de cotxes des de les grans ciutats cap a les destinacions turístiques o de segones residències per a gaudir de les vacances de Setmana Santa.

De fet, la segona fase de l'operació especial de trànsit de Setmana Santa, que conclourà la mitjanit del pròxim dilluns 10 d'abril, per ser aquell dia festa en sis comunitats autònomes, és la més important quant a volum de desplaçaments, ja que s'hi preveuen 9,4 milions de viatges, la qual cosa suposa 1,5 milions diaris, quasi un 2,5 % més que l'any passat.

Les principals retencions s'han localitzat aquest matí a la província de Conca, en concret a l'A-3 a l'altura de Tarancón i en sentit València; a Ciudad Real en alguns punts de l'A-4 cap a Còrdova, com a Valdepeñas, i a Toledo, també a l'A-4 al seu pas per Dos Barrios.