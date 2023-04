La Dansa Macabra s'estrena a Ontinyent amb una acollida multitudinària

Ontinyent estrenava la nit del passat dimecres la Dansa Macabra, una iniciativa que arriba per a ser un nou reclam de la Setmana Santa. L'Ajuntament d'Ontinyent fa costat a una iniciativa que implica diferents associacions, com l'associació cultural Dansa Ontinyent-Ballet Òpera, l'associació musicovocal Nou Orfeó, la Societat Unió Artística Musical, Pantomima Teatre, La Nostra Terra i la Confraria de la Soledat. L'escenificació tenia lloc entre la plaça de la Concepció, on es presentaven els personatges i el sentit de l'obra, per a reproduir-se els balls al llarg dels carrers Gomis i Maians, davant un nombrós públic per tot el recorregut.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, agraïa el bon acolliment a la iniciativa, que es pretén consolidar cada Dimecres Sant per Setmana Santa en els successius anys, i projectar-la com un nou atractiu cultural de la ciutat vinculat a les activitats i processons de la Setmana Santa d'Ontinyent. Sota la direcció musical de Quique Orquin, director del grup de percussió i dolçaina El Raval, entre altres, en la representació apareixien més de mig centenar de persones: 2 actors del grup Pantomima Teatre, 4 de la Confraria de la Soledat, 16 ballarins, un grup musical format per 20 músics de la Societat Unió Artística Musical, una selecció de 15 coristes del grup Nou Orfeó d'Ontinyent, 5 veus soprano, 6 baixos i 4 tenors. La Dansa Macabra compta amb una composició musical articulada en tres parts, una que representa la vida, una altra que suposa un intercanvi entre la vida i la mort i una tercera sobre les lamentacions per l'arribada de la mort. En l'escenificació s'ha recuperat 8 personatges existents a principis del segle XVII vinculats a Ontinyent: Alexandre VI, Marianna d'Àustria, Lluis Albuixech, Mare Catalina Tejera, Fra Vicente Nancosa, un llaurador/ora i un xiquet/a, acompanyats per altres 8 ballarins que representen la mort.