Un home de 32 anys ha patit diverses ferides d'arma blanca després de ser apunyalat enfront d'una discoteca del carrer Sant Vicent Màrtir de la ciutat de València. El ferit ha sigut traslladat a l'Hospital de Manises en una ambulància del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU), segons han informat a EFE fonts sanitàries.

L'agressió s'ha produït davant de la discoteca The Garden Club, segons les fonts, que no han precisat més dades sobre com s'ha produït el succés.