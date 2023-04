Més de 319.000 valencians sol·liciten el xec de 200 euros del Govern

Hi havia un mes i mig per a sol·licitar l'ajuda del xec de 200 euros del Govern i, finalment, un total de 319.156 persones han sol·licitat a l'Agència Tributària l'ajuda prevista per a mitigar els efectes de la pujada de preus en els més vulnerables. El termini va concloure el passat 31 de març i els sol·licitants d'aquesta prestació són treballadors, autònoms i aturats amb rendes inferiors a 27.000 euros en 2022.

Així, el xec de 200 euros s'emmarca en el paquet de mesures aprovades pel Govern per a mitigar l'impacte de la inflació en la majoria social del país, que ja ha permés mobilitzar 35.000 milions d'euros. Dels més de 319.000 valencians que han sol·licitat l'ajuda, 157.262 són de València, 130.323 d'Alacant i 31.571 de Castelló. Quasi la meitat de les sol·licituds es van presentar en només 24 hores. El termini es va obrir el dimecres 15 de febrer i l'endemà ja eren 70.500 les persones que havien presentat el formulari a la Comunitat Valenciana, malgrat els problemes que va presentar el web davant l'allau de sol·licituds. El perfil dels sol·licitants Una gran majoria de peticionaris responen al perfil de gent jove, amb treball, però amb salaris baixos i que no perceben l'ingrés mínim vital ni un altre tipus d'ajudes. Per al càlcul d'imports se suma la renda i el patrimoni del beneficiari; el seu cònjuge o parella de fet; els descendents menors de 25 anys, o amb discapacitat, amb rendes que no excedisquen els 8.000 euros, i ascendents fins a segon grau per línia directa. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda estimaven en 808.220 els valencians que podien beneficiar-se d'aquesta ajuda, dissenyada per a fer front a l'efecte de la guerra a Ucraïna amb l'encariment de matèries primeres i combustibles. No obstant això, l'han sol·licitada menys de la meitat.