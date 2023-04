El Mundial d'Escacs, entre la propaganda de Putin i la desbandada de Carlsen

Geopolíticament, la final del Mundial d'Escacs que es jugarà entre aquest divendres i el pròxim 1 de maig a Astanà, Kazakhstan, és la somiada per Vladímir Putin. Un rus, Ian Aleksandrovich Nepomniachtchi, contra el xinés Ding Liren (deixeble del seu soci afí Xi Jinping). El millor escenari somiat propagandísticament en plena guerra d'Ucraïna i amb Rússia exclosa de totes les competicions possibles.

En realitat poc o gens li importa a l'exagent del KGB que Nepomniachtchi, un estudiant de periodisme que és una estrela dels videojocs, haja sigut un dels esportistes més bel·ligerants contra la invasió d'Ucraïna arribant a signar una carta en contra de la maniobra de Putin i liderant un moviment d'oposició pública dels jugadors d'escacs russos.

La realitat és que el Mundial, que servirà perquè Rússia s'estrene com a federació asiàtica abandonant la corporació europea, està descafeïnat per la renúncia de Magnus Carlsen a defensar la seua corona de campió del món contra Nepomniachtchi per tedi, avorriment, desmotivació... El noruec va advertir que només defensaria la corona de la FIDE, la federació internacional que presideix el rus Arkadi Vladímirovich Dvorkóvich, economista rus i viceprimer ministre en el gabinet de Dmitri Medvédev, si el desafiador era el franc-iranià Alireza Firouzja. Però el jove prodigi va acusar a Madrid la seua estrena en una gran competició com el Torneig de Candidats, cometent greus errors davant l'exigència dels rivals i el cansament acumulat.

Renúncia de Carlsen

Nepomniachtchi va guanyar el torneig, i el dret a discutir-li la corona a Carlsen, que va realitzar una visita al Palau de Santoña, en el cor del barri de les Lletres, per a confirmar el que tothom sospitava: la seua renúncia a defensar el títol mundial. Per això la rellevància d'aquest mundial està qüestionada pel món dels escacs, començant per l'enemic més feroç de Vladimir Putin, el llegendari Gary Kasparov, que advertia el següent sobre aquest tema: “És difícil anomenar campionat del món a això, perquè hauria d'incloure el jugador més fort del planeta, i aquesta partida no ho fa. No comentaré la decisió de Magnus, però és un esdeveniment amputat”.

Davant de 'Nepo', al luxós Hotel St. Regis d'Astanà, capital del Kazakhstan, estarà Ding Liren. El número 2 del rànquing contra el 3. Aquest advocat xinés, que va desembarcar a Madrid en solitari i hores abans de l'inici del Torneig de Candidats, va capejar la seua soledat i el jet lag submergint-se en restaurants xinesos del barri de les Lletres, entre tablaos flamencs i gastrolocals moderns plens de gent. Sense entrenador ni cap companyia, el xinés es va desfonar en l'inici de torneig, per a anar remuntant en la segona fase del campionat. Ding es va adaptar a la calor madrilenya i va canviar el seu gest d'atordiment per un somriure discret que el va acabar portant al segon lloc del Candidats en una remuntada molt destacada.

Rússia i el Ministeri d'Escacs

Ara, Liren es mesura a un Nepomniachtchi que parteix com a favorit per a recuperar el ceptre mundial per a una Rússia que ha perdut el domini incontestable en el tauler. Lluny estan els anys en què el Kremlin disposava d'un Ministeri d'Escacs per a perpetuar la seua superioritat mental sobre els estatunidencs i la resta de potències. De fet, en aquest segle XXI només un rus ha sigut campió del món, Vladimir Kramnik, entre 2006 i 2007.

Nepomniachtchi és favorit per a coronar-se l'1 de maig campió del món en un torneig que es juga a 14 partides i amb una bossa de dos milions d'euros. El rus és més imprevisible i genial, mentre que l'asiàtic és més estable i consistent. De les 13 partides d'escacs clàssics que han jugat, ‘Nepo’ va guanyar-ne tres, va perdre'n dues i van empatar-ne huit.

Guanye qui guanye, serà la primera vegada des de 2013 que Carlsen no té la corona mundial. Només hi ha un precedent històric d'un campió del món que es va negar a defensar la seua corona, en el Mundial de 1975, quan Bobby Fischer es va negar a posar en joc la seua corona contra Anatoly Karpov, el candidat del Kremlin, després que l'estatunidenc guanyara en 1972 Boris Spasski el llegendari ‘The Match of the Century’. Res a veure amb la transcendència d'aquesta final entre Nepomniachtchi i Ding, per més que Putin la publicite i Zelenski la desprestigie.