La passió de Crist arriba a la vora de la platja al Cabanyal

La Setmana Santa Marinera no té matinà pròpiament dita. Però el Divendres Sant es matina de valent per a complir amb un dels actes més característics d'aquesta, i que es produeix per partida doble.

Al barri del Cabanyal conviuen les germandats de dues parròquies, la dels Àngels i la de Sant Rafel. Quan el sol comença a aparéixer entre els seus carrers, els tambors anuncien l'inici d'un dels rituals més massivament seguits durant els deu dies de festejos. En aquesta ocasió, el Crist del Salvador va eixir pels carrers del barri per a anar a parar a una botiga de restauració de mobles antics. Allí estava el seu particular cosí germà, el Crist del Salvador i l'Empara, que s'exhibeix en el seu interior al costat de les Tres Maries. És el moment de la trobada entre ambdós. El visitant entra en el seu interior, cursa visita i espera novament l'eixida a l'exterior. Des d'ací, i envoltats d'una munió, són traslladats a coll.

És un dels dies en què l'organització s'ha de multiplicar i posar-se seriosa: hi ha centenars de persones per darrere i massa per davant. Les talles es paren contínuament per a canviar de portador i els carrers són estrets. No és fàcil, però és passional, encara que obliga a fer una cadena humana. Així van discorrent durant un bon tram fins que, en arribar al carrer Pintor Ferrandis, els camins se separen. Tornen a acostar-se, amb cura de no xocar, i és la imatge del Salvador la que marxa en direcció al mar, mentre que la del Salvador i l'Empara es quedarà recorrent els carrers en solitari en un Via crucis. De tant en tant, el primer es gira a manera de comiat. Els aplaudiments rematen el ritual.

Primera pregària al sol i al mar

Una munió acompanya la imatge del Salvador en direcció al mar. Serà la primera de les dues ofrenes marineres del dia. El sol ja s'ha alçat una mica i la vista és ideal. De fet, és la primera vegada des de 2018 en què els actes se celebren al complet i sense interrupcions. Poca gent aliena a la processó contempla aquest pas. Alguns corredors i ciclistes, perquè és festiu i a les huit i poc del matí no se sol xafar l'arena encara. Allí, es du a terme el res d'oració i el llançament d'una corona de llorer. Per a no oblidar d'on venen, ni oblidar-se de tots aquells fills del barri que no van tornar i d'aquells que intenten arribar a la particular terra promesa i es queden en el camí.

Després, amb el sol molt més alçat i les arenes molt més ocupades, es durà a terme la segona visita, la del Crist del Salvador i l'Empara.

És la primera part d'una jornada, la de Divendres Sant, que espera la desfilada del Sant Soterrar durant la vesprada. Des de primera hora, i des de la nit anterior, mans anònimes ja han posat i lligat cadires per a poder veure el pas de les germandats, confraries i corporacions durant cinc llargues hores (és molt per a qualsevol processó, és poc per a qualsevol processó de substància per Setmana Santa). Es preveu carrers plens, tant de fidels i impenitents que la contemplen com de curiosos que estaran en rotació constant.