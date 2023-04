València dispara quatre espectacles pirotècnics simultanis per la Setmana Santa Marinera

El cel de la ciutat de València s'il·luminarà la nit de dissabte a diumenge amb quatre disparades pirotècniques simultànies amb motiu de la Setmana Santa Marinera. L'Ajuntament ha programat un espectacle pirotècnic que tindrà lloc demà als barris del Cabanyal-Canyamelar i el Grau, i consistirà en quatre disparades simultànies, que es podran veure de manera "immersiva" des dels terrats i els carrers dels Poblats Marítims.

Espectacles pirotècnics per Setmana Santa a València

La trencà de foc anunciarà l'entrada del Diumenge de Resurrecció, en homenatge a la tradicional trencà dels perols amb la qual el veïnat del Cabanyal-Canyamelar i el Grau celebra l'arribada del dia gran de Setmana Santa, llançant la vaixella vella des dels balcons, i amb les germanors i confraries disparant caixes pirotècniques.

Els espectacles pirotècnics, que estaran situats en les proximitats de les quatre parròquies històriques de la celebració, estaran a càrrec de la pirotècnia Tomàs de Benicarló.

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha explicat que seran "breus però intensos", amb una duració aproximada de dos minuts, i hi predominarà el color blanc, per a il·luminar la façana marítima de València, juntament amb la resta de disparades realitzades per les entitats festives. Tres dels punts es concentraran al carrer de la Reina. Concretament, en la confluència del carrer Pintor Ferrandis, el carrer Mediterrània i la plaça de la Setmana Santa Marinera.

Una quarta ubicació estarà enfront de l'edifici del Rellotge del port, on es localitzaran els efectes pirotècnics de major calibre, que tancaran l'espectacle, detalla el consistori en un comunicat.