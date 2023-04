Alcublas es reinventa amb art

Sentir parlar alemany, anglés i francés pel carrer és molt habitual a València i a les grans ciutats turístiques, però no a la immensa majoria de municipis valencians, allunyats de la llista de destinacions habituals. Com Alcublas. Fins ara. Perquè aquest municipi dels Serrans ha aconseguit pegar la volta a la situació i 'penjar' el 'cartell de ple absolut' als seus carrers amb una aposta: l'art.

Durant tot el cap de setmana centenars de persones han recorregut els carrers per a gaudir del festival Alcublart, mitjançant el qual 13 artistes valencians, espanyols i internacionals han plasmat la seua creativitat en diferents enclavaments del municipi, reinventant-los i dotant-los d'un plus d'atractiu al qual ja tenien per si mateixos. En altres casos, també ha servit per a valorar el patrimoni degradat.

A alguns artistes valencians de renom com Lluís Salvador, Nayra López o Susa Alcántara, s'ha sumat l'organització Graffiti VZW, que té la seua seu a Bèlgica i està composta per un grup de joves artistes de Gant, dels quals, el principal signe distintiu, és la integració social. Alcublart ha estat impulsat per Griet Vantornout, una dona belga amb residència a Alcublas i que va proposar crear aquest festival, que ha estat finançat amb l'ajuda del programa de mobilitat europea Erasmus+. Ara, aquest festival, es consolida.

«Quan Griet ens va proposar aquesta iniciativa va quedar molt clar que no era només pintar per pintar, sinó que la finalitat és humanitzar els pobles mitjançant murals i visibilitzar temàtiques vinculades amb Alcublas, amb la nostra identitat», explica Blanca Rosa Pastor, alcaldessa del municipi. De fet, un dels murals està pintat sobre les parets d'un antic forn de la localitat, denominat 'de la Valenciana', molt arrelat en la memòria local, i un altre, sobre les populars olles de Sant Antoni.

Tampoc hi podia faltar una creació artística vinculada al projecte Hilando Vidas, de gran importància social i propi de la localitat, i una altra d'animals propis de la zona com l'ofegabous, logo d'Alcublart. El moviment creixent de recuperació i difusió de les jotes també té el seu reflex en una de les pintures, així com el feminisme, amb un mural que fa al·lusió a la cançó Puerta Violeta de Rozalén, i un altre en el safareig que recull l'evolució a l'hora de llavar la roba, una tasca que tradicionalment feien les dones del poble.

«A més de fomentar la memòria local, aquesta iniciativa suposarà un atractiu turístic que pot dinamitzar l'economia de la localitat», explica Pastor. Iván Jorge ha ajudat amb la coordinació dels actes. Per als visitants, l'ajuntament ha publicat un mapa de localització de tots els murals, que ascendeixen ja a una vintena.