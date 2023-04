Els sanitaris tornen als carrers a Dénia

Els treballadors del Departament de Salut de Dénia tornaran a eixir al carrer el pròxim 21 d'abril. Es manifestaran pel carrer Marqués de Campo i arribaran fins a la Plaça de la Constitució. La protesta s'ha convocat davant de «la incertesa i el bloqueig provocats per l'empresa Marina Salut i la Conselleria de Sanitat». La concessió està en els seus últims mesos (acaba el 31 de gener) i els treballadors se senten abandonats. Adverteixen que «dia a dia» la sanitat es deteriora. Avancen que els problemes en el departament s'agreujaran, ja que no es tracta d'un destí «atractiu en l'àmbit laboral per als treballadors».

El comité d'empresa de Marina Salut, òrgan que representa els treballadors, anima les associacions, els veïns de la comarca i, «sobretot, els polítics» a participar en una manifestació que recordarà que «la sanitat no és un privilegi, sinó un dret».