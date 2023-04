Horitzons encara incerts a Ford Almussafes, tot i l’acord en l’ERO

L'acord, la setmana passada, en l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) de Ford Almussafes, amb prejubilacions a partir dels 53 anys i indemnitzacions addicionals de fins a 40.000 euros per a fomentar les eixides voluntàries, ha tancat un capítol rellevant per a la planta. No obstant això, una vegada superat aquest moment i a l'espera que es produïsquen les eixides a partir del 2 de maig, encara hi ha diversos horitzons incerts per a la factoria, escenaris productius, econòmics i, sobretot, d'un futur elèctric que l'empresa no ha perfilat encara.

Una millora en la cadena de subministraments i impacte de l'ERO

El més immediat que cal conéixer és el futur de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que regeix en la factoria. Una vegada passen les festivitats de Setmana Santa, és previsible que comence a plantejar-se aquest horitzó, ja que el termini actual de finalització del procés és el 30 de juny. Des de fa mesos, la seua justificació s'ha emmarcat en la falta de components per a poder produir. No obstant això, les dades de la patronal de fabricants (ANFAC) en relació a febrer –millora del 19,7 % respecte de l'any anterior– apunten al fet que la falta de peces sembla estar superant-se. Aquest fet, sumat a la menor càrrega de treball que viu des de la setmana passada la planta després de la desaparició de l'S-Max i del Galaxy i a la plantilla reduïda després de l'ERO, apunten al fet que l'ERTO podria patir modificacions considerables en els calendaris de parades durant les pròximes setmanes.

Una factoria kugadependent que espera notícies

Una "travessia complicada". Aquestes van ser les paraules amb les quals el president del comité d'empresa de Ford Almussafes i líder d'UGT en la planta, Carlos Faubel, definia en una entrevista amb aquest diari com anava a ser el camí cap a l'electrificació. No de bades, una vegada desaparega la furgoneta Transit –els terminis d'eixida de la qual poden estar propers, segons apunten a aquest diari fonts coneixedores de la situació de la fàbrica– de les línies de producció, Almussafes es quedarà només amb el Kuga fins que arribe la inversió elèctrica. Aquesta realitat, per molt que siga un model a l'alça en vendes a Europa, fa que la incertesa continue augmentant sobre la manera de resistir amb la kugadependència.

Finançament històric per a adequar la planta als elèctrics

Sens dubte, la gran pregunta per respondre és quan arribarà a la factoria una inversió per a l'electrificació que serà històrica i que podria ascendir fins als 2.000 milions d'euros, segons va dir Faubel en una altra entrevista amb Levante-EMV. Anunciada després de la ‘victòria per la supervivència’ d'Almussafes davant de la planta alemanya de Saarlouis l'estiu passat, encara es desconeixen els temps concrets. Martin Sander, cap de la divisió elèctrica de Ford a Europa, va dir a aquest diari, a l'octubre, que l'horitzó perquè isca el primer elèctric en la factoria és el de 2026. Almenys, de moment.

No obstant això, en relació a aquest fet caldrà conéixer si finalment Ford entra en la segona part del Perte del vehicle elèctric previst per a setembre, després de la renúncia de l'any passat als 107 milions d'euros atorgats per no poder arribar als terminis i que la ja exministra d'Indústria, Reyes Maroto, vinculara les ajudes del Govern a un manteniment de l'ocupació que amb l'ERO no s'ha produït. No obstant això, sobre aquest tema, el president de la Generalitat, Ximo Puig, obria la porta, divendres passat, en una entrevista amb Europa Press, a assegurar que la firma "té dret a presentar el seu projecte per a electrificar la factoria i, quan això es produïsca, veurem com es gestiona".

Alta gamma mentre s'espera conéixer si hi arriba el Mustang Mach-e

No sols la inversió importa, també ho fa la necessitat que Almussafes obtinga models atractius –com ho va ser el Fiesta en els 80 i 90– per al futur. Mentre en la seua base europea principal, a Colònia, la firma ja ha posat en marxa els seus primers elèctrics en el continent, del futur de la planta valenciana no se sap res de manera oficial. Només es coneix que serà la plataforma GE2 la que arribe a la factoria, una plataforma de tecnologia pròpia en la versió actual amb la qual es produeix el Mustang Mach-e. L'evolució d'aquest SUV esportiu continua sent hui un dels candidats amb més possibilitats d'arribar-hi, més encara si es té en compte que a Almussafes està previst que es fabriquen, segons va poder saber aquest diari fa mesos, elèctrics d'alta gamma per a competir amb Tesla.