Una ‘joia’ inèdita del Renaixement per al Museu de Belles Arts

Estar pendent de les cases de subhastes deixa com a resultat aconseguir «joies» com la que acaba d'adquirir el Museu de Belles Arts de València (MuBAV). Es tracta de la taula La Nativitat, de Joan de Borgonya, pintor renaixentista d'origen alsacià actiu a València entre els segles XV i XVI. Després que l'Estat exercira el dret de tanteig, la pinacoteca va comprar, el passat 7 de març, aquesta peça, un oli sobre tabla de roure, per 180.000 euros.

Un dels aspectes més atractius d'aquesta obra, com ja va avançar Levante-EMV, és que es tracta d'una peça inèdita de la qual fins a final de l'any passat –quan es va posar a la venda– se sabia res i que romania en una col·lecció particular. Segons ha dit a aquest diari el director del Museu de Belles Arts de València, Pablo González Tornel, «es tracta d'una peça excepcional. Joan de Borgonya era un pintor actiu a la Corona d'Aragó, però procedent del nord d'Europa, i que va treballar sobretot a Barcelona i València. Ací se'n conserva una obra al Museu de la Catedral, però el de Belles Arts no disposava de cap obra seua. Per això resulta fonamental incloure-hi Borgonya, per a entendre què passava a València a principis del segle XVI –amb figures com els Hernandos, Paolo de San Leocadio i ara amb aquesta incorporació– i que explica el paper de València com a cresol de cultures i lloc de trobada entre tendències italianes, flamenques i del centre d'Europa», diu González Tornel.

A més, afig que «és molt important recalcar que aquesta adquisició, fonamental per al museu, està avalada per les consultes a Joan Molina, conservador de pintura medieval del Museu del Prado; va indicar que era una peça excepcional, digna de qualsevol museu de primer ordre i que completava el discurs del Belles Arts de València».

Alberto Velasco, historiador de l'art i professor de la Universitat de Lleida i de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en art medieval i pintura gòtica catalana, ja va explicar, quan va eixir a subhasta aquesta obra, que aquest «és un dels descobriments més rellevants de la pintura renaixentista de la Corona d'Aragó dels últims anys».

La taula (en «perfecte estat de conservació», segons la casa de subhastes, i que va ser declarada Bé d'Interés Cultural pel Ministeri de Cultura d'Espanya i, per tant, no n'estava permesa l'exportació) és un compartiment de retaule amb la representació de la Nativitat, inèdit, que ha d'atribuir-se al pintor Joan de Borgonya.

L'obra –amb unes dimensions de 129,5 x 92,5 centímetres– presenta un gran efectisme gràcies al tractament perspectiu, la riquesa dels detalls i el complex disseny classicista de les arquitectures. El paisatge adopta una aparença de badia fluvial representada amb voluntat de detallisme i minuciositat, en el qual s'inclouen representacions aïllades de personatges i episodis que aporten significació i contingut a l'obra.

En primer terme, Maria i Josep s'agenollen davant del xiquet, que reposa sobre un fragment de cornisa protegit pel mantell matern. Una cort d'àngels l'envolta. Darrere se situen els pastors amb gaiatos, conversant animadament. Velasco assegura que es tracta d'«una de les pintures de major qualitat» de l'artista. Joan de Borgonya, d'origen nòrdic, va residir a València entre finals del segle XV i inicis del XVI. «Dels seus anys a València es conserven les sis taules del Retaule de Sant Andreu pintat per a l'església del Miracle, el qual es conserva entre la catedral i una col·lecció particular», explica Velasco. Cap a 1508-1509 el pintor degué abandonar València, estima l'historiador.

Pel que fa a quan es podrà contemplar aquesta obra al museu del carrer Sant Pius V, González Tornel assegura que «depén de qüestions de tipus museològic i museogràfic perquè, probablement, es mereix un millor marc que l'actual. Quan arribe a València caldrà crear un marc ad hoc a la qualitat de l'obra i buscar com se situa en el discurs de la institució», diu. «Aquestes coses ni es deuen ni es poden fer amb pressa, sinó tot el contrari», afig.

Altres incorporacions

A més, la pinacoteca valenciana ha adquirit més obres en les últimes setmanes. L'Estat ha exercit també el dret de tanteig en subhasta per dues obres: Natura morta de flors sobre pedestal (1680), d'Antonio Osona, i Retrat de Cosme II de Medici, de Cristofano Allori (Florència, 1577-1621). En total, el museu ha comprat les dues obres per 21.000 euros: 16.000 per l'Allori i 5.000 per l'Osona. D'altra banda, l'Associació d'Amics del Museu ha comprat, també, Nu femení, de Ramón Martí Alsina, per 15.000 euros.